الاتحاد الإسباني يخاطب فيفا بعد إلغاء هدف بالكلاسيكو النسائي

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعتزم مطالبة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بالسماح له بتطبيق نظام مراجعة الفيديو، بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة، في دوري السيدات، الموسم المقبل.

ويستهدف الاتحاد منح المدربين القدرة على تحدي قرارات الحكام داخل الملعب، على غرار ما يحدث في الدوريات الرياضية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء الإعلان، اليوم الخميس، عن استخدام نظام دعم الفيديو التابع لفيفا، بعد إلغاء هدف لبرشلونة أمام ريال مدريد بشكل خاطئ، في كلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات، الأحد الماضي.

وحقق الفريق الملكي أول انتصار له على الإطلاق أمام البلوجرانا، في هذه الفئة، وذلك بنتيجة (3-1).

وذكر الاتحاد الإسباني أن تطبيق النظام الجديد، سيكون خطوة نحو الاعتماد الكامل على تقنية حكم الفيديو المساعد، في دوري السيدات، بعدما تم تطبيقها بشكل كامل في دوري الرجال.

وأوضح فيفا، الذي اختبر النظام الجديد في إحدى بطولات الشباب العام الماضي، عبر موقعه الرسمي، أن نظام دعم الفيديو صمم ليكون محمولا، وأقل تكلفة من تقنية الفار، التي تتطلب بنية تحتية أكبر، بما في ذلك زيادة عدد الكاميرات في الملاعب، ومراقبة مستمرة من قبل حكام متخصصين.

وأشار فيفا إلى أنه بدأ البحث عن نظام بديل، بعد تلقيه طلبات من عدة اتحادات محلية لإيجاد تقنية أكثر توفيرا، لدعم الحكام في اتخاذ قراراتهم.

وأضاف أن النظام الجديد يستهدف تلبية احتياجات الاتحادات، التي لا تستطيع تطبيق "الفار"، نظرا لمحدودية مواردها البشرية والمالية، وقلة عدد الكاميرات المستخدمة في مسابقاتها.

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