ليفركوزن يمنح تشابي ألونسو حرية الرحيل لتدريب ريال مدريد

كشف تقرير إعلامي، اليوم الإثنين، أن باير ليفركوزن لا يمانع في رحيل مدربه الإسباني تشابي ألونسو، لتولي قيادة ريال مدريد في الموسم المقبل.

وارتبط اسم ألونسو على مدار العام الماضي، بتولي قيادة ريال مدريد في حال رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خصوصا بعد موسمه الماضي الكبير مع ليفركوزن.

ليفركوزن لا يمانع رحيل تشابي ألونسو

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ليفركوزن لن يقف أمام رحيل ألونسو لتولي قيادة ريال مدريد.

ونقل حساب "مدريد إكسترا"، تصريحات لرومانو، قال فيها: "إذا قرر ريال مدريد التعاقد مع تشابي ألونسو، فلن تكون هناك أي مشاكل مع باير ليفركوزن".

وأضاف: "يركز ريال مدريد حاليا على الحاضر وينتظر أنشيلوتي لإكمال الموسم، ثم سنرى".

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ريال سوسيداد، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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