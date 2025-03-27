الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر  وجنوب الصعيد وذلك غدا الجمعة.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 28-3-2025 في الفيوم

رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية، حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:21

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الجمعة

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم، تحذير عاجل من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية، حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس اليوم الخميس 27 مارس 2025، ذروة الموجة الحارة

72 ساعة عواصف قبل عيد الفطر.. الخميس ذروة الموجة الحارة.. تنكسر بدءا من السبت وانخفاض درجات الحرارة حتى 5 درجات مئوية.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية بهذه المحافظات

الأكثر قراءة

تكدس وتعطل ماكينات الصراف الآلي قبل العيد وانستاباي تطالب العملاء بالعودة للبنوك

الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الجديدة بعد عيد الفطر

صاحب مقولة "الجملي هو أملي"، وفاة إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين في المطرية

هاني أبو ريدة يتحدث عن أزمة لقاء القمة الأخير وحقيقة صراع اتحاد الكرة ورابطة الأندية (فيديو)

رويترز: القاهرة تلقت إشارات إيجابية من إسرائيل بشأن المقترح المصري

الأرصاد تحذر من نشاط مثير للرمال والأتربة غدا الجمعة

هل تسببت في انفصال فنانة شابة عن زوجها؟ رد غريب من مجدي الهواري (فيديو)

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد رياض أطفال

منوعات

المزيد

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس في الأسواق

الضاني تتراجع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الراتب حق للمرأة ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئًا إلا برضاها

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. نسيبة بنت كعب، الأنصارية المجاهدة

فقه المرأة، الإفتاء توضح حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية