يويفا يفتح تحقيقا مع رباعي الريال بعد مباراة أتلتيكو

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح تحقيق بشأن انتهاك محتمل من قبل لاعبي ريال مدريد للوائح التأديبية، وذلك خلال احتفالهم في ملعب أتلتيكو مدريد.

ونجح الميرينجي في تخطي عقبة الروخي بلانكوس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب التغلب عليه بركلات الترجيح.

ويركز الاتحاد الأوروبي تحقيقاته على الرباعي "أنطونيو روديجر وداني سيبايوس وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور".

إشارة مبابي



ويحقق يويفا في إشارة اللاعب الألماني بوضع يده على رقبته، بالإضافة إلى إشارة خارجة من قبل مبابي.

أما فينيسيوس، فقد دخل في مواجهات مع جماهير أتلتيكو مدريد، قبل نهاية المباراة وبعدها.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، الأسبوع الماضي، إلى تقدم أتلتيكو بخطاب ضد سلوك لاعبي ريال مدريد.

في المقابل، شهدت احتفالات الفريق الملكي عقب اللقاء، إلقاء بعض جماهير الروخي بلانكوس قناني مياه على لاعبي الضيوف.

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