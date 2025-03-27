مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 28، عبد الستار الكف يصل إلى صندوق الذهب

مسلسلات رمضان 2025 شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، معرفة إنجي ابنة عبد الستار الكف، أن مروان "خالد أنور" كان يستغلها؛ لكي يصل لكل المعلومات عن والدها.

ويصل عبد الستار الكف وعطية للصندوق، الذي يحتوي على الذهب، ولكن يقوم سعد الحامي والمعلم دبورى بالقبض عليهما وأخذ الصندوق منهم.

وتقوم ميرفت ابنة عبد الرحيم غلاب بسرقة الذهب بمشاركة خطيبها، ولكنه يقوم بالغدر بها ويسرق الذهب وحده، ويكون هذا الشخص من طرف عبد الستار الكف ويعود له الذهب مرة أخرى.

كما يعترف سعد الحامي أنه من قام بتأجير أحد البلطجية للقضاء علي عبد الستار الكف منذ 20 عامًا، ويجدد التعاون مع البلطجي الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي للتخلص منه مرة أخرى.

وتعرض الحلقة 28 من مسلسل شهادة معاملة أطفال في تمام الثامنة والنصف عبر قناة Cbc.

وشهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل شهادة معاملة أطفال عودة الذاكرة لعبد الستار الكف، وتذكر مكان إخفاء الذهب ويوم الحادثة.

كما يعترف سعد الحامي أنه من قام بتأجير أحد البلطجية للقضاء على عبد الستار الكف منذ 20 عامًا، ويجدد التعاون مع البلطجي الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي للتخلص منه مرة أخرى.

ويقوم سعد الحامي بسرقة شقة زوجته، الثانية جليلة، مما يجعلها تحاول التقرب منه مرة أخرى، ولكنه يقوم بطردها من مكتبه، وتبدأ في تدبير مكيدة له.

وتقوم مقبولة بالتقرب من عبد الستار الكف مرة أخرى، وتحاول أن تسترجع معه ذكريات الماضي، لكنه يرفضها.

أحداث الحلقة 26 من شهادة معاملة أطفال

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب طليق "سما" نهي عابدين لها كي يتنازل عن حقه في شقتهما مقابل مليون جنيه وتذهب لعبد الستار الكف “محمد هنيدي” كي يقف بجانبها ويساعدها في استيراد حقها.

وشهدت الحلقة مواجهة بين خالد أنور وابنته عبدالستار الكف، التي تبلغه أنها عرفت أنه يريد أن يتقرب منها، كي يعرف كل شىء لمصلحته كي يحصل على أموال من أولاد عبد الرحيم غلاب.

ويصل عبد الستار الكف وفريق عمله للشجرة المخفي تحتها الذهب منذ 20 عامًا، ولكنهم يدخلون فيلا سفير، ويقومون بأحد الحوارات عليه كي يتم الحفر بجانب الشجرة.

ويبدأ "سعد الحامي" صبري فواز بالاتفاق مع أعداء عبدالستار ليتم التجسس عليه بشكل مباشر ومعرفة خط سيره كاملا.

أحداث الحلقة 25 من شهادة معاملة أطفال

وشهدت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، انفصال "سعد المحامي" صبري فواز عن زوجته الثانية "جليلة" جيهان خليل، وذلك بعد مصارحة مقبولة له إنها لن تعطيه الشيكات إلا بعد انفصاله عنها.

وتتطور قصة الحب بين عبد الستار الكف والطبيبة التي تعالجه، وتلعب دورها نهى عابدين، والتي تقف بجانبه في كل المصائب التي يتعرض لها.

الحلقة 25 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

وخلال الحلقة 25 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، ذهب سعد المحامي إلى جليلة التي تجسدها وطلقها بعد أن طلبت منه مقبولة زوجته الأولى، لتعطيه الشيكات التي أخدتها منه، وبعد الطلاق عاد المحامي مرة أخرى لمقبولة لتطلب منه هي الأخرى الطلاق.

ومن ناحية أخرى هددته جليلة بعد طلاقها منه، وذلك بعد أن قامت بتوكيل عبد الستار الكف الذي يجسد دوره محمد هنيدي لكي تنتقم من الحامي.

ويدخل أولاد عبد الرحيم غلاب في خلاف بسبب أن كل منهم يريد الآخر يسير وفق رأيه هو مما جعل الخلاف زاد بينهما.

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 24

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب عبد الستار الكف للمعلم "شمرت" الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي، والذي دبر الحادث له قبل 20 عامًا.

وتقوم مقبولة "سما إبراهيم ' بسرقة زوجها "سعد" صبري فواز، وتسرق بعض الشيكات الخاصة ببعض العملاء مما يجعله يقع في مشاكل كبيرة.

وتكشف مقبولة لابنتها أن جدتها علي قيد الحياة، وأن والدها قام بوضعها في دار مسنين، وتقرر ابنة عبد الستار الذهاب إليها.

ويطلب عبد الستار الكف من مقبولة أن تحكى له أكثر عن والدته، بينما يظهر " وحيد" خالد أنور، لابن عبد الرحيم غلاب، الذي يلعب دوره الفنان وليد فواز كي يخبره بكل ما يعرفه عن عبد الستار الكف.

وتواجه مقبولة زوجها سعد الحامي، أنه قام بالزواج عليها، وأنها هي التي قامت بسرقة الشيكات التي قامت بأخذها، ولم يحصل عليها إلا أن قام بتطليق زوجته الثانية.

أحداث الحلقة 23 من شهادة معاملة أطفال

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، بحث ابنة عبد الستار الكف "محمد هنيدي" وصديقها وحيد “خالد أنور” علي الشجرة التي أخفي الذهب بجانبها منذ 20 عامًا، بمساعدة خبير زراعي.

ويقوم سعد "صبري فواز" بمحاولة الانفصال عن زوجته الثانية جليلة بعد تشويه وجهها بسبب عمليات التجميل، وتقوم ابنة عبدالستار الكف بدفع مليون جنيه قيمة وصل أمانة، لخروجه من السجن.

وتكشف مقبولة "سما إبراهيم" لزوجها سعد الحامي "صبري فواز" عن خيانته لها مع إحدي الموكلات لديه، مما يجعله يقرر الخروج من المنزل، ويحاول عبدالستار الكف الوصول للذهب قبل أي شخص آخر من المحاطين به.

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل شهادة معاملة أطفال للفنان محمد هنيدي، حبس عبد الستار الكف في إحدى قضايا وصل الأمانة.

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