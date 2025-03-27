مسلسل سيد الناس حلقة 27، عمرو سعد يتعرف على والدته وسر خطير من ميادة عن قاتل أدهم

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 27 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في موسم رمضان 2025.

مسلسل سيد الناس حلقة 27

وشهدت الحلقة، مفاجآت مثيرة ومن أبرزها هي معرفة “الجارحي أبو العباس” عمرو سعد من هي أمه بعدما ظل سنوات كثيرة لم يعرف من هي، وفي مشهد مثير يدخل “أسر” نجل عمرو سعد إلي المنزل، ويسأل امه هل هي أخبرت الجارحي عن سر والدته بأن سناء هي أمه، ويستمع “الجارحي” لحديثهم ويكتشف أنه سناء هي أمه.

وتتوالي الأحداث، وتزور “سماح” منة فضالي ابنتها ميادة الجباس في قسم الشرطة لكي تطمئن عليها، حيث انها متواجدة هناك لاستمرار التحقيق في قضية مقتل أدهم الجارحي، وتخبر “ميادة” والدتها أنها تعرف من هو قاتل أدهم الجارحي وتطلب منها أولا أنها لا تخبر أحد مطلقًا.

مسلسل سيد الناس، وكانت قد شهدت الحلقة 26 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي يخوض به السباق الرمضاني 2025.

وشهدت الحلقة، بقيام عمرو سعد “الجارحي” الإثبات إلي أشقائه عفيفي ومجدي، أنه مظلوم وليس له دخل بسرقة الذهب، واكتشف أن حسنين خانه لصالح الجباس بعدما خطف الأخير زوجة حسنين وأبناءه لكي يكشف له مكان الدهب.

وتتوالى الأحداث، ويكتشف أشقاء الجارحي كل من مجدي وعفيفي أن الجباس “أحمد زاهر” خدعهم كلهم للوقيعة بينهما لكي يسرق الذهب.

وتستمر الأحداث، ويقرر الجباس أن يساوم الجارحي بعدما اكتشف الأخير بأن الذهب في حوزته، وعرض الجباس على الجارحي إخباره بمكان فتحية مقابل أنه يتنازل له عن الذهب ويوافق الجارحي على حقه.

وشهدت الحلقة أيضًا عن كشف سر سلوى عثمان “سناء” بأنها والدة عمرو سعد “الجارحي” بعدما أخفت ذلك على الناس لسنوات طويلة، حيث إن “آسر” نجل عمروً سعد أبلغها بأنه يعلم أنها والدته وسمع الحديث بينهما الشيخ ربيع حنا عمرو سعد وواجهها بالحقيقة ولكنها مصرة على الإنكار.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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