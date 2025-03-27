بعد أشهر من توليها المنصب، استقالة حاكمة مصرف سوريا المركزي

أعلنت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين، اليوم الخميس، عن استقالتها بعد أشهر من توليها مهامها، حيث كانت أول امرأة في سوريا تشغل هذا المنصب.

استقالة حاكمة مصرف سوريا المركزي





وقالت ميساء صابرين في تصريحاتٍ لوكالة "رويترز"، إنها قدمت استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهرٍ من تعيينها في المنصب بشكلٍ مؤقت.



وفي السياق ذاته قال مسؤول سوري في القطاع المالي إنه من المقرر تعيين خلفٍ لها فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

و تداولت صفحات وحسابات سورية على منصات التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى أن المنصب سيسند إلى الدكتور عبد القادر حصرية، مع توقعاتٍ بعودة صابرين إلى منصبها السابق كنائبةٍ لحاكم المصرف.

وعلى الرغم من عدم تأكيد الأخبار رسميًا حول تعيين حصرية، فإنه يُذكر أنه خبير اقتصادي سوري متخصص في الإصلاح والسياسات العامة، بالإضافة إلى كونه شريكًا مسؤولًا في شركة "بي سي جي - حصرية وشركاه".

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