الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد رياض أطفال

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل ٤٤٧٤ وظيفة معلم مساعد رياض أطفال وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح الأزهر الشريف.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة في الفترة من ١٧ حتى ٣٠ أبريل المقبل.

وعن شروط التقديم والمؤهلات المطلوبة تتضمن ما يلي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما

ـ مؤهل عال

ـ ألا يقل عن مقبول



وعن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل ما يلي:

* الصورة الشخصية

*بطاقة الرقم القومي

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

*دبلوم تربوي رياض أطفال

* إيصال الإيداع البنكي

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقًا للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.