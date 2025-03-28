بعد تسجيلها ارتفاعا 0.6%.. الصناعات التحويلية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في مصر.. وتقلل التبعية التجارية والتكنولوجية للدول المتقدمة

تستهدف الحكومة العمل على رفع معدل النمو الصناعي، هذا فى الوقت تعد الصناعات التحويلية أحد أهم ركائز الاقتصاد.

يكمل هذا النوع العديد من الصناعات وذلك من خلال تقديم المواد الخام لها، ولكن ليست في صورتها الأولية، وإنما في صورة خامات تم إجراء بعض أعمال المعالجة عليها ليكون من السهل استخدامها في عمليات التصنيع.

وينطوي نشاط الصناعات التحويلية على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، كما يمكن تعريفها بأنها "الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.

الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) خلال يناير، وهو المؤشر الشهري الذي يقيس تطور الأنشطة الاقتصادية بشكل دوري. ويستخدم الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية لقياس مؤشرات تنعكس على الأداء الاقتصادى.

الإحصاء: 0.6% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يناير 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الخميس، الموافق 27 /3/ 2025 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2025.

الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012 /2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012 /2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 118.92 خلال شهر يناير 2025 (أولـي) مقابل 118.22 خلال شهر ديسمبر 2024 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 0.59٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 147.54 خلال شهر يناير 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024 حيث بلغ 115.57 بنسبة ارتفاع قدرها 27.67 ٪ وذلك لزيادة الإقبال على منتجات الألبان والزيوت.

• بلـــغ الــرقــم القيــاســـي لصناعة المشروبات 342.06 خلال شهر يناير 2025 مقارنة بشهـر ديسمبر 2024 حيـث بلـغ 278.25 بنــسـبـــه ارتفاع قدرها 22.93٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

• بلغ الرقم القيـاسي لصناعة الجلد ومنتجاته 39.37 خــــلال شهــر يناير 2025 مقــارنة بشــهــر ديسمبر 2024 حيــث بلــــغ 54.01 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 27.11 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 121.67 خـــلال شهــــر يناير 2025 مقــارنـة بشــهر ديسمبر 2024 حــيــث بــــلـــغ 157.93 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 22.96 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وترصد فـيتـو في السطور التالية ما هو المقصود بالرقم القياسي وأهميته بالنسبة للاقتصاد:



1- يعتبر الصناعات تحويلية قطاع متكامل يعمل على تقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، ويعمل على تمهيد الطريق لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.

2- يعد الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التي تمت على قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية.

3- الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية هو مؤشر يقيس حجم الإنتاج في شركات الصناعات التحويلية والاستخراجية علي حسب النشاط الاقتصادي بوحدات نقدية.

4- مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يظهر التغيرات في قيمة الإنتاج عبر الزمن ويركز عدة حقائق في أرقام بسيطة والغرض منه في التحليل الاقتصادي هو تلخيص تطورات الماضي والتنبؤ باتجاهات المستقبل والمساعدة علي اتخاذ القرار.



5- يستخدم المؤشر من قبل الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي، كما تستخدم السلسلة الزمنية للرقم القياسي في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.

أهمية القطاع الصناعي في دعم وتنمية الاقتصاد المصري

وأكد د. عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي،أن الصناعات الاستخراجية تعتمد على الموارد الطبيعية التي لا يمكن ان تجدد أو تعوض وأوضح أن الصناعات الاستخراجية مثل صناعة الفوسفات والأسمنت وكثير من الثروات مثل النفط والفلزات، وفي حالة استخراج المعادن والنفط والغاز تسمى “صناعة التعدين.

وأشار إلى أن مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعطي صورة عن البيانات التي تسهم في القدرة على التخطيط.

ولفت عبد الخالق الى أن الصناعات التحويلية ببساطة تعني صناعات تعتمد على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة .



واكد أهمية القطاع الصناعي في دعم وتنمية الاقتصاد المصري كونها أحد القطاعات الإنتاجية الهامة، لافتا إلى أن الصناعات التحويلية والاستخراجية أحد القطاعات العامة التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.