الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قانون حماية المستهلك، عقوبة احتكار السلع والتلاعب في الأسعار خلال عيد الفطر

السلع الأساسية، فيتو
السلع الأساسية، فيتو

واجه قانون حماية المستهلك سياسة احتكار السلع خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك لمواجهة جشع التجار الذين يسعون الى ممارسة الاحتكار بهدف تحقيق أعلى هامش ربح استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين.

 

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
 

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون حماية المستهلك تعديلات قانون حماية المستهلك جشع التجار احتكار السلع اسعار السلع

مواد متعلقة

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية

ضوابط فض النزاع في قانون حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك، إلزام التجار بإعلان أسعار السلع وعقوبات المخالفين وفقا للقانون

كيف حمى قانون حماية المستهلك المواطنين من جشع التجار والعروض الوهمية

الأكثر قراءة

الأحد أم الإثنين، البحوث الفلكية تحسمها: حساباتنا لا تخطئ والقرار للإفتاء

حالة الطقس اليوم الجمعة، أمطار رعدية بهذه المناطق وتطور جديد في درجات الحرارة

حريق هائل بمطعم شهير في المعادي، والدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة

العناية الإلهية أنقذت السكان، اللقطات الأولى لاصطدام مقطورة بشرفة منزل بالقليوبية (فيديو وصور)

برعاية سعودية، وزيرا دفاع سوريا ولبنان يوقعان اتفاقا لترسيم الحدود

جمال العدل: قرار انسحاب الأهلي من الدوري ليس بيده دا أمن قومي

مصرع فتاة وإصابة 10 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى بـ 15 مايو

40 غارة وقنابل تستخدم للمرة الأولى، أمريكا تفتح باب الجحيم على الحوثيين في اليمن

منوعات

المزيد

صخرة غريبة على المريخ تحير العلماء (صور)

تحذير من تجاهل ظهور بعض الكدمات على الجسم

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة خاشعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ طه النعماني (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 28 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية