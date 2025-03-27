الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

تحرير 20 محضرا تموينيا متنوعا في حملة بقنا

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا اليوم الخميس حملة مكبرة على محلات الجزارة والدواجن والفسيخ والأسماك الطازجة لضبط الأسواق تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وفقا لتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة وتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وترأس الحملة عثمان مدكور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا والتى ضمت قسم  المتابعة وقسم الإشغالات والتموين والصحة والطب البيطري مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

حملات عيد الفطر بقنا

أوضح عثمان أن الحملة المكبرة أسفرت عن تحرير 20 محضرا متنوعا ما بين 5 محاضر ذبح خارج السلخانة و4 محاضر سلع مجهولة المصدر و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و8 محاضر عدم وجود شهادة صحية كما تم عمل محضر إعدام سلعة غذائية منتهية الصلاحية.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين واستمرار الجهود والحملات الرقابية لضبط الأسواق  والأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا قنا محافظ قنا مدينة دشنا

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