الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

سقوط شرفة منزل في الحوامدية وأنباء عن وقوع إصابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة منى الأمير بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، منذ قليل، حادث سقوط شرفة أحد المنازل، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، فيما وردت أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث.

تحرك الأجهزة الأمنية والتنفيذية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ السريع إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول العقار لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين، تحسبًا لأي تطورات أخرى، كما تم استدعاء لجنة هندسية مختصة لمعاينة المبنى والتأكد من مدى سلامته الإنشائية.

شهود عيان: صوت انهيار قوي هز المنطقة

وأفاد شهود عيان أن الشرفة سقطت بشكل مفاجئ، وأحدثت صوت ارتطام قوي، مما دفع السكان للخروج من منازلهم خوفًا من انهيار أجزاء أخرى من العقار، كما أكد البعض وجود إصابات بين المارة، دون تحديد العدد النهائي حتى الآن.

الجهات المختصة تحقق في أسباب الحادث

وتجري النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة أسباب سقوط الشرفة، وما إذا كان الحادث ناتجًا عن تهالك المبنى أو وجود مخالفات إنشائية، كما تعمل الأجهزة المحلية على فحص العقارات المجاورة لضمان عدم وجود مخاطر تهدد حياة السكان.

ومن المتوقع أن تصدر الجهات المعنية بيانًا رسميًا خلال الساعات القادمة لتوضيح عدد المصابين والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين.

 

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