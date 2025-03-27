الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تكليفات صارمة من محافظ الجيزة لمنع المخالفات وتحسين الخدمات خلال إجازة عيد الفطر

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
ads

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات والطرق بمناطق مزلقان لعبة وبشتيل في مركز ومدينة أوسيم، مشددا على ضرورة رفع مستوى الخدمات وتكثيف جهود النظافة.

تكليفات صارمة لمنع المخالفات وتحسين الخدمات

كما شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أوسيم بضرورة التواجد الميداني على مدار الساعة، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمنع أي مخالفات والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مشكلات تواجه المواطنين، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في مستوى الخدمات.

 

تطوير المواقف وساحات الانتظار لمواجهة التكدسات المرورية

وعاين المحافظ خلال الجولة عدد من الباكيات أسفل محور كمال عامر في منطقتي لعبة وبشتيل، حيث أشار إلى إمكانية استغلالها لإقامة مواقف وساحات انتظار حضارية، على غرار ما تم تنفيذه في بعض أحياء الجيزة، بهدف القضاء على المواقف العشوائية والتكدسات المرورية.

إجراءات لضبط المرور وتحسين الطرق

ووجّه المحافظ رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتنبيه على السائقين بعدم التوقف في نهر الطريق لتجنب تعطيل الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد كثافة سكانية مرتفعة مما يستوجب تنظيمًا محكمًا لحركة المرور، كما شدد على رئيس مركز أوسيم بسرعة التنسيق مع الشركة المنفذة لمحور كمال عامر لإنهاء الأعمال المتبقية ورفع كفاءة الطريق، مع إزالة مخلفات الرتش أولًا بأول.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى أبرز المشكلات التي تواجههم، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة لشكاويهم والعمل على تحسين مستوى الخدمات.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية، منهم إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، ورمضان عمارة، رئيس حي المنيرة، محمود حسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، ومحمد عبد العظيم، مسؤول الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، ومحمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.


تأتي هذه الجولات التفقدية ضمن خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تنفيذ إجراءات تحسين البنية التحتية وتنظيم حركة المرور بشكل فعال ومستدام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجازة عيد الفطر المبارك أجازة عيد الفطر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار جهاز السرفيس والنقل الجماعي جهاز السرفيس عادل النجار محافظ الجيزة محافظ الجيزة محور كمال عامر عيد الفطر المبارك عيد الفطر وليد عبد اللطيف

مواد متعلقة

إنقاذ 4 سلاحف بحرية بمحمية اشتوم الجميل في دمياط

مديرية الصحة بالجيزة تقدم نصائح لصيام الأطفال في رمضان بطريقة صحية وآمنة

انطلاق الإصدار الثالث من مبادرة "أجيال" بالمركز القومي للبحوث

محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

ابتكار ملابس ذكية لأطفال متلازمة داون.. "القومى للبحوث" يبدأ تطبيق النتائج بالتعاون مع شركات الملابس الجاهزة

مشروع متكامل لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمدينة أبو النمرس استجابةً لمطالب المواطنين

الجيزة تواصل تنفيذ تحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري استعدادا لافتتاح المتحف المصري

أخبار مصر اليوم: الكهرباء تحسم الجدل بشأن خطة تخفيف الأحمال خلال الصيف.. إجازة لمدة أسبوع لطلاب المعاهد الأزهرية بمناسبة عيد الفطر.. اعتماد كتل البناء والمتناثرات بـ16 محافظة

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

بيسيرو: نتمنى دعم جماهير الزمالك في مباراة سيراميكا وهدفنا حصد كأس مصر

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

مرتضى منصور: تصالحي مع الخطيب ليس لتدمير الزمالك

منوعات

المزيد

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الكحك والبسكويت البيتي.. عادة الأسرة المصرية في العيد (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طلبوا من مجمع البحوث الموافقة على أفعال غريبة، علي جمعة يكشف أسرار مؤتمر السكان بالقاهرة 1993

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

هل الطالب يقدر يتزوج بغير رضا أهله؟ إجابة وافية من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية