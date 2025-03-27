تكليفات صارمة من محافظ الجيزة لمنع المخالفات وتحسين الخدمات خلال إجازة عيد الفطر

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات والطرق بمناطق مزلقان لعبة وبشتيل في مركز ومدينة أوسيم، مشددا على ضرورة رفع مستوى الخدمات وتكثيف جهود النظافة.

تكليفات صارمة لمنع المخالفات وتحسين الخدمات

كما شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أوسيم بضرورة التواجد الميداني على مدار الساعة، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمنع أي مخالفات والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مشكلات تواجه المواطنين، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في مستوى الخدمات.

تطوير المواقف وساحات الانتظار لمواجهة التكدسات المرورية

وعاين المحافظ خلال الجولة عدد من الباكيات أسفل محور كمال عامر في منطقتي لعبة وبشتيل، حيث أشار إلى إمكانية استغلالها لإقامة مواقف وساحات انتظار حضارية، على غرار ما تم تنفيذه في بعض أحياء الجيزة، بهدف القضاء على المواقف العشوائية والتكدسات المرورية.

إجراءات لضبط المرور وتحسين الطرق

ووجّه المحافظ رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتنبيه على السائقين بعدم التوقف في نهر الطريق لتجنب تعطيل الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد كثافة سكانية مرتفعة مما يستوجب تنظيمًا محكمًا لحركة المرور، كما شدد على رئيس مركز أوسيم بسرعة التنسيق مع الشركة المنفذة لمحور كمال عامر لإنهاء الأعمال المتبقية ورفع كفاءة الطريق، مع إزالة مخلفات الرتش أولًا بأول.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى أبرز المشكلات التي تواجههم، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة لشكاويهم والعمل على تحسين مستوى الخدمات.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية، منهم إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، ورمضان عمارة، رئيس حي المنيرة، محمود حسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، ومحمد عبد العظيم، مسؤول الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، ومحمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.



تأتي هذه الجولات التفقدية ضمن خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تنفيذ إجراءات تحسين البنية التحتية وتنظيم حركة المرور بشكل فعال ومستدام.

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