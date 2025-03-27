بيسيرو: نتمنى دعم جماهير الزمالك في مباراة سيراميكا وهدفنا حصد كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا، عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، للحديث عن مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

البرتغالي جوزيه بيسيرو

وقال بيسيرو: "نسعى للوصول إلى نهائي كأس مصر ولابد أن نقدم مباراة كبيرة غدًا، وستكون مواجهة صعبة بالتأكيد خاصة وأن المنافس فريق جيد ولديه لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني جيد، ويجب أن يكون الزمالك في أفضل حالاته".

وتابع المدير الفني: "لا يوجد ربط بين مباريات كأس عاصمة مصر ومباريات كأس مصر، ولم نخض مباريات كأس عاصمة مصر باللاعبين الأساسيين، ومنحت راحة لبعض اللاعبين الأساسيين بالرغم من غياب اللاعبين الدوليين، كما أن من شارك من المجموعة الأساسية لعب لوقت قليل، وكنت أرى أن الزمالك يستحق الفوز على بتروجت في المباراة الأخيرة، وأرى أن الفريق قدم مباراة جيدة، وإذا كان الخصم أفضل كان ذلك سيؤثر على ثقتنا، ولم نخض المباراة بالتشكيل الأساسي، وفضلت استغلال المباراتين لمنح فرصة للاعبين جدد، وخلقنا العديد من الفرص في مباراة بتروجت وخسرنا بسبب خطأين من خط الدفاع ولكن ثقتنا لم تهتز في أنفسنا".

وأضاف بيسيرو: "أعلم أن المسؤولية كبيرة منذ توليت تدريب الزمالك،و نريد الفوز بالكأس وقبل ذلك يجب تخطي عقبة سيراميكا لأنه فريق جيد ومنظم وأثق في قدرات لاعبي الزمالك".

وتابع: "فضلت إراحة الونش وبنتايج وعبد الله السعيد في لقاء بتروجت، وكنت أثق في اللاعبين المتواجدين في مباراة بتروجت لتحقيق الفوز وأهدرنا ركلة جزاء والعديد من الفرص، وفضلت إراحة بعض اللاعبين في هذه المباراة وكنت واثقًا في المجموعة التي شاركت".

وأضاف بيسيرو أن ناصر منسي وأحمد فتوح يتحسنان وناصر كان مريضًا وفتوح عانى من إصابة في الركبة وسنطمئن على الثنائي في مران اليوم، ونحتاج للوقوف على موقف أحمد مصطفى "زيزو" لأنه شارك مع المنتخب في مباراتين ونحتاج لتقييم حالته.

وتابع المدير الفني:" أوجه التحية للمنتخب المصري على الفوز في مباراتي إثيوبيا وسيراليون وأهنئ اللاعبين، وكنت أتمنى أن يشارك بعضهم لوقت أكثر ولكن "زيزو" ظهر بمستوى جيد، وسيف الجزيري سجل هدفًا مع منتخب تونس وذلك سيمنحه ثقة، وخاض تدريب استشفائي بالأمس بعد وصوله إلى القاهرة مساء الأمس وسيشارك في تدريب اليوم، في حين أن باقي اللاعبين الدوليين على أتم الجاهزية للمباراة المقبلة، وأتمنى أن يكونوا تدربوا جيدًا مع المنتخب".

واختتم بيسيرو قائلًا: "نحتاج دعم الجماهير ونلعب من أجلهم ونسعى لتحقيق الفوز لإسعادهم في المباراة المقبلة".



مشوار بيسيرو مع الزمالك

مباراة سيراميكا هي المباراة العاشرة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري الممتاز، ومودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتي انسحب منها الأحمر، ومباراتي الجونة وبتروجت في كأس عاصمة مصر.

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 9 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة كانت أمام بتروجت بكأس عاصمة مصر.

مشوار الزمالك في كأس مصر

واستهل الزمالك مشواره في كأس مصر بالفوز بثنائية نظيفة على حساب أبو قير للأسمدة، سجل ثنائية الزمالك كلًا من مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو، وفي دور الـ 16 تجاوز الزمالك عقبة فريق مودرن سبورت بعد الفوز بثنائية مقابل هدف، سجلها كلًا من نبيل عماد دونجا، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وفي دور الثمانية، تخطى عقبة سموحة، بعد الفوز بنتيجة 4-2 عن طريق سيف الدين الجزيري ومحمود بنتايج ومصطفى شلبي وهدف لـ بركات حجاج بالخطأ في مرماه.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بقيد

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة والمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

تأهل الزمالك وسيراميكا الي نصف نهائي كأس مصر

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1 بنفس الدور.

وخسر الزمالك اخر مباراة خاضها امام بتروجت ببطولة كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1 بينما فاز سيراميكا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نتائج ربع نهائي كأس مصر

والتقى الزمالك مع سموحة، وبيراميدز مع إنبي، وسيراميكا كليوباترا ضد الجونة، وغزل المحلة مع البنك الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك على حساب سموحة برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد القاهرة الدولي، ليحصد بطاقة تأهله إلى دور نصف نهائي.

كما تأهل بيراميدز إلى دور نصف النهائي بعدما حقق فوزا مثيرا على إنبي، بهدفين مقابل هدف، على استاد الدفاع الجوي.

و تأهل سيراميكا كليوباترا بعدما تخطي الجونة بنتيجة 3-1، على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

كما نجح البنك الأهلي في انتزاع بطاقة تأهله إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

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