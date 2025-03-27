الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتعدي على سيدة مسنة بالشرقية

طبيب يعتدى علي مسنة،
طبيب يعتدى علي مسنة، فيتو

شهدت محافظة الشرقية واقعة صادمة أثارت موجة غضب واسعة بين الأهالي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء طبيب بشري على سيدة مسنة تقيم بعقار سكني يملكه بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية بطريقة عنيفة في واقعة وثقتها كاميرا التليفون المحمول لابنتها موجة غضب واسعة.

بعد فيديو سيدة الشرقية، الطبيب أمام جهات التحقيق: عملولي فخ ومكنتش بتعدى عليها

 

وقد أمرت نيابة قسم ثان الزقازيق مساء اليوم الخميس بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه وصرفه من ديوان قسم ثان الزقازيق على ذمة القضية.

الداخلية تكشف ملابسات مقطع التعدي على سيدة مسنة داخل مدخل عقار بالزقازيق

وكشفت وزارة الداخلية في وقت سابق ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة مسنة بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من (مالك العقار محل سكنها) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب خلافات حول القيمة الإيجارية لشقتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مرتكب الواقعة ينكر التهم الموجهة إليه ويؤكد أن الواقعة "مختلقة"وان السيدة ونجلتها نصبوا له فخا أمام باب العقار السكني 

وجرى تحرير محضر بالواقعة ضد المتهم بقسم ثان الزقازيق وتضمن اتهامات للطبيب بالتعدى بالضرب على السيدة لمحاولة طردها من العقار(مستأجرة).

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة تماما مؤكدًا ان الواقعه عارية تمامًا من الصحة وأن الواقعة "مختلقة"وان السيدة ونجلتها نصبوا له فخا أمام باب العقار السكني وأن هناك خلافات بينهما علي العقود في بنود الإيجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض علي جهات التحقيق امرت بحجزه لحين ورود تحريات المباحث.

نجلة السيدة مصورة الفيديو تروي تفاصيل الواقعة

فيما استدعت جهات التحقيق منار ابنة السيدة ومصورة الفيديو والتي روت تفاصيل ما حدث:"منذ عدة أيام طلبت من الطبيب مالك العقار تنشيط كارت عداد المياه بعد قيامه بغلقه عن الشقة السكنية المستأجرة منه لكنه رفض وعندما هددته بإبلاغ الشرطة وافق على تشغيلها.

وأضافت نجلة السيدة المعتدى عليها، عقب عودتى بعد شحن العداد فوجئت بالمذكور يعتدى عليه بالضرب المبرح وبينما كانت تحاول والدتى المسنة  انقاذى قام بضربها وسحلها كما ظهر في الفيديو المتداول دون مراعاة لكبر سنها أو لإصابتها بكسر في القدم وعندما حاولت توثيق واقعة التعدي بهاتفها ركض خلفها وحاول انتزاعه منها بحسب -قولها قائلة:" ليست المرة الأولى التى يعتدى بها علينا..الطبيب يفتعل المشكلات معنا من حين لآخر.وحصلنا علي حكم سابق بسجنه لمدة عام.

جيران الطبيب يتمتع باخلاق عالية ومنعرفش اية اللي حصل وربنا يظهرالحق

فيما أعرب عدد من جيران المتهم بالتعدى على سيدة مسنة بعقارسكني يملكه بمنطقة الغشام مدينة الزقازيق عن صدمتهم الشديدة لما شاهدوه في مقطع الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلين:"دكتورمحمود يتمتع باخلاق عالية ومحبوب من الجميع وطول عمره ملتزم…ومنعرفش إية حصل عشان نوصل للمشهد الصعب ده.. هناك جهات تحقيق هتفصل في الموضوع وربنا يظهرالحق.

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