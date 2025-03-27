الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صحة الجيزة: صيام الحامل في رمضان لا يؤثر على الجنين بشرط متابعة الطبيب

صيام الحامل
صيام الحامل

أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة توضيحًا بشأن صيام المرأة الحامل خلال شهر رمضان، مؤكدة أن الصيام لا يؤثر سلبًا على وزن الجنين أو طوله أو موعد الولادة، طالما كانت الحامل تتمتع بصحة جيدة وتتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا.

متى يكون الصيام مرهقًا للحامل؟

وأوضحت المديرية أن بعض النساء قد يجدن الصيام متعبًا أو غير مناسب لحالتهن الصحية، خاصة إذا كن يعانين من مشكلات صحية مزمنة مثل السكري أو ضغط الدم المرتفع، أو نقص في العناصر الغذائية أو البنية الجسدية الضعيفة، او حالات الحمل الخطرة التي تستدعي رعاية خاصة.

و شددت مديرية الصحة بالجيزة على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل اتخاذ قرار الصيام، لضمان سلامة الأم والجنين.

نصائح لصيام صحي وآمن للحامل

وللحفاظ على صحة الحامل والجنين خلال رمضان، ينصح الأطباء بتناول وجبات متوازنة خلال الإفطار والسحور، مع التركيز على البروتينات والفيتامينات، وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف والإرهاق، والراحة وتجنب المجهود الزائد أثناء النهار، ومتابعة أي أعراض غير طبيعية مثل الدوخة، الصداع الشديد، أو انخفاض حركة الجنين.


واختتمت مديرية الصحة بالجيزة بأن صيام الحامل في رمضان آمن في معظم الحالات، لكنه قد يكون متعبًا للبعض، لذلك ينصح بمتابعة الطبيب لضمان صحة الأم والجنين خلال الشهر الكريم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحامل في رمضان خلال شهر رمضان ضغط الدم المرتفع صيام الحامل في رمضان صيام المرأة الحامل صيام المرأة صيام الحامل

مواد متعلقة

تكليفات صارمة من محافظ الجيزة لمنع المخالفات وتحسين الخدمات خلال إجازة عيد الفطر

إنقاذ 4 سلاحف بحرية بمحمية اشتوم الجميل في دمياط

مديرية الصحة بالجيزة تقدم نصائح لصيام الأطفال في رمضان بطريقة صحية وآمنة

انطلاق الإصدار الثالث من مبادرة "أجيال" بالمركز القومي للبحوث

محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

ابتكار ملابس ذكية لأطفال متلازمة داون.. "القومى للبحوث" يبدأ تطبيق النتائج بالتعاون مع شركات الملابس الجاهزة

مشروع متكامل لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمدينة أبو النمرس استجابةً لمطالب المواطنين

الجيزة تواصل تنفيذ تحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري استعدادا لافتتاح المتحف المصري

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

ليه المسلم يتزوج مسيحية والمرأة المسلمة لأ؟، والسن المناسب للزواج، علي جمعة يناقش الشباب

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

أول رد من إندونيسيا على نقل أهالي غزة إلى أراضيها

بيسيرو: نتمنى دعم جماهير الزمالك في مباراة سيراميكا وهدفنا حصد كأس مصر

كولر يستقر على الظهير الأيسر للأهلي أمام الهلال السوداني

منوعات

المزيد

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

المزيد

خدمات

المزيد

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

جوارديولا وأرتيتا بالصدارة.. قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ليه المسلم يتزوج مسيحية والمرأة المسلمة لأ؟، والسن المناسب للزواج، علي جمعة يناقش الشباب

طلبوا من مجمع البحوث الموافقة على أفعال غريبة، علي جمعة يكشف أسرار مؤتمر السكان بالقاهرة 1993

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية