صحة الجيزة: صيام الحامل في رمضان لا يؤثر على الجنين بشرط متابعة الطبيب

أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة توضيحًا بشأن صيام المرأة الحامل خلال شهر رمضان، مؤكدة أن الصيام لا يؤثر سلبًا على وزن الجنين أو طوله أو موعد الولادة، طالما كانت الحامل تتمتع بصحة جيدة وتتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا.

متى يكون الصيام مرهقًا للحامل؟

وأوضحت المديرية أن بعض النساء قد يجدن الصيام متعبًا أو غير مناسب لحالتهن الصحية، خاصة إذا كن يعانين من مشكلات صحية مزمنة مثل السكري أو ضغط الدم المرتفع، أو نقص في العناصر الغذائية أو البنية الجسدية الضعيفة، او حالات الحمل الخطرة التي تستدعي رعاية خاصة.

و شددت مديرية الصحة بالجيزة على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل اتخاذ قرار الصيام، لضمان سلامة الأم والجنين.

نصائح لصيام صحي وآمن للحامل

وللحفاظ على صحة الحامل والجنين خلال رمضان، ينصح الأطباء بتناول وجبات متوازنة خلال الإفطار والسحور، مع التركيز على البروتينات والفيتامينات، وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف والإرهاق، والراحة وتجنب المجهود الزائد أثناء النهار، ومتابعة أي أعراض غير طبيعية مثل الدوخة، الصداع الشديد، أو انخفاض حركة الجنين.



واختتمت مديرية الصحة بالجيزة بأن صيام الحامل في رمضان آمن في معظم الحالات، لكنه قد يكون متعبًا للبعض، لذلك ينصح بمتابعة الطبيب لضمان صحة الأم والجنين خلال الشهر الكريم.

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