الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

انطلاق الإصدار الثالث من مبادرة "أجيال" بالمركز القومي للبحوث

مبادرة أجيال
مبادرة أجيال
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أعلن المركز القومي للبحوث، برعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، عن بدء الإصدار الثالث من مبادرة أجيال لتنمية قدرات الشباب، تحت شعار "باحث مبتكر"، وذلك خلال صيف 2025. 

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين، وإكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة ليصبحوا باحثين مبتكرين في المستقبل.

 

أهداف مبادرة أجيال - باحث مبتكر

وأكدت الدكتورة هبة الرفاعي، منسق المبادرة، أن المبادرة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية محفزة تشجع على التفكير الإبداعي والبحث العلمي، مع التركيز على عدة أهداف رئيسية، منها تحديد الطلاب ذوي القدرات الإبداعية والتفكير النقدي المتميز، تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في صياغة الأسئلة البحثية، وجمع البيانات، وتحليلها، وعرض النتائج بشكل علمي، وتحفيز الطلاب على تطوير أفكار جديدة وحلول مبتكرة لمختلف التحديات، وإنشاء شبكة من الباحثين الشباب، وتعزيز التواصل والتفاعل فيما بينهم.


نجاحات مبادرة أجيال في الأعوام السابقة

وكانت قد حققت مبادرة أجيال نجاحًا ملحوظًا منذ انطلاقها، ففي صيف 2023، شارك في المبادرة 200 طالب وخريج، بينما ارتفع العدد في صيف 2024 ليصل إلى 300 مشارك، وشمل التدريب تنفيذ مشاريع تخرج متميزة ضمن أنشطة المبادرة.

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التفكير الإبداعي الطلاب الموهوبين مبادرة أجيال ممدوح معوض

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