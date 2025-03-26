محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات، مع التصدي الفوري لأي مخالفات بناء.

إجراءات صارمة لمواجهة مخالفات البناء

وأكد المحافظ خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للبناء العشوائي خلال إجازة العيد، مشيرًا إلى تنفيذ حملات مكثفة لرصد المخالفات في المهد، وإزالة التعديات فورًا، مع مصادرة معدات البناء وإحالة المخالفين إلى الجهات القانونية.

تشديد الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع

كما وجه النجار بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، مع التأكد من توفير السلع الأساسية بكميات كافية، مؤكدا على التنسيق مع مديرية التموين لمراقبة المخابز، وضمان تلبية احتياجات المواطنين من الخبز المدعم خلال أيام العيد.

رفع حالة الطوارئ في المستشفيات

وفي قطاع الصحة، أعلن المحافظ عن رفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، مع توفير الأطقم الطبية وأدوية الطوارئ، وضمان جاهزية بنوك الدم للتعامل مع أي حالات طارئة. كما شدد على تكثيف حملات الرقابة الصحية على المطاعم والمحال التجارية حفاظًا على صحة المواطنين.

تأمين ساحات الصلاة وتوفير بيئة نظيفة

كما أكد النجار تجهيز الساحات والمساجد المحددة لصلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مع تكثيف حملات النظافة والتعقيم، مضيفا أن هناك تنسيقًا مع مديرية الأمن لتأمين ساحات الصلاة ونشر الدوريات الأمنية في كافة المناطق الحيوية لضمان سلامة المواطنين.

غرفة عمليات على مدار الساعة

وأعلن المحافظ عن تفعيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة البلاغات الطارئة والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع الغرف الفرعية في الأحياء والمديريات.

تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة

كما وجه المحافظ برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال العيد، مع الاهتمام بالنظافة العامة وإنارة الشوارع والميادين الرئيسية.

رسالة حاسمة للمسؤولين

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة لتنفيذ كافة التوجيهات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير، وستتعامل بحزم مع المخالفين لضمان استمتاع المواطنين بإجازة عيد الفطر المبارك في أجواء آمنة ومستقرة.

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