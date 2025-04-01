الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

التفاصيل الكاملة عن التزامات مقدم الخدمة تجاه المريض

التزامات مقدم الخدمة
التزامات مقدم الخدمة تجاه المريض، فيتو

 حدد قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التزامات مقدم الخدمة والمنشأة.

وترصد فيتو تلك الالتزامات وفق ما نص عليه القانون بعد موافقة البرلمان.

 

 مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية

تنص المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1.       اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2.       تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3.       استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4.       تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًّا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5.       تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6.       متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7.       التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8.       إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

10-  أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياطات الصحية التزامات مقدم الخدمة التفاصيل الكاملة الجهات المختصة الحالات الطارئة الدكتور حنفي جبالي المسئولية الطبية وسلامة المريض المسئولية الطبية المستشار الدكتور حنفي جبالي

مواد متعلقة

بعد موافقة البرلمان نهائيًّا.. أبرز تعديلات قانون المسئولية الطبية.. إلغاء الحبس الاحتياطي.. تخفيض قيمة الغرامات إلى 100 ألف جنيه.. واستحداث عقوبة لمواجهة البلاغات الكيدية

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

النواب يوافق على حذف مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية

الأكثر قراءة

ترامب يعلن تحديه لأوباما ويطالبه بالعودة إلى السباق الرئاسي

بيراميدز يفتح النار على رابطة الأندية ويكشف سر التراجع عن استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي

بعد أزمة عقوبات الأهلي، بيراميدز والزمالك يخططان لتكوين جبهة ضد هذا الثلاثي

ارتفاع جديد في أسعار زيوت التعاون للسيارات ابتداءً من غد الثلاثاء

عبد الرحيم كمال يكشف حقيقة فرض الرقابة أغنية اسلمي يا مصر في نهاية "لام شمسية"

خطاب من الزمالك لرابطة الأندية يتضمن 3 مطالب عاجلة

الأهلي يرد على بيراميدز ويصر على استقدام حكام أجانب لمباراة الفريقين

انفجارات غير مسبوقة، إعلام حوثي: غارات أمريكية جديدة تستهدف مواقع مدينة صعدة

منوعات

المزيد

بائع كبدة يجذب الأنظار في وصلة رقص على أغاني المهرجانات بشارع المعز (فيديو وصور)

التنورة وأبو طويلة، شاهد أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في شارع المعز

ترامب يعلن عن إزالة شجرة تاريخية زرعها أندرو جاكسون قرب البيت الأبيض

قصات الشعر الغريبة والألوان الزاهية، الأطفال يحتفلون بعيد الفطر في وسط البلد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

5 شروط يجب توافرها في أعضاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة "مرج صفر الثانية"

المزيد
الجريدة الرسمية