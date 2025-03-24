الإثنين 24 مارس 2025
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سياسة

رئيس النواب ينتقد غياب وزير الصحة لهذا السبب

مناقشة مشروع قانون
مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لوما على الحكومة بسبب تغيب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن حضور جلسة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

 مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من الحكومة.

غياب وزير الصحة عن جلسة مناقشة المسئولية الطبية

وقال رئيس مجلس النواب: لا يصح هذا، أين وزير الصحة والقيادات في مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بهذه الأهمية؟.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "الوزير جاي"، ليرد رئيس النواب: الجلسة معلومة مسبقا ومواعيدنا منضبطة.

وتابع رئيس مجلس النواب: عدم حضور وزير الصحة في بداية الجلسة أمر غريب، خصوصا وأننا نناقش مشروع قانون المسئولية الطبية والذي يمثل أهمية كبيرة.

ووافق مجلس النواب، على تعديل المادة 3 من مشروع قانون المسئولية الطبية، بناء على مقترحات أعضاء المجلس.

وأصبح نص المادة بعد التعديل: ترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلًا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

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