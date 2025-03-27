الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسيوط تضبط 11 ديلر مخدرات و50 سلاح ناري

حملة أمنية فى أسيوط
حملة أمنية فى أسيوط تضبط 11 ديلر مخدرات و50 سلاح نارى

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط 11 قضية جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قرابة 3 كيلو جرام لمخدر الشابو بحوزة 11 متهم "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

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وضبط 50 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن 15 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 19 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 44 متهم "لـ 13 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 378 حكم قضائي متنوع.

 


وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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