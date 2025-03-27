وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بإجازة العيد.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وفرعية بالمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة كل ما يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الفطر والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية والخدمية داخل المحافظة.

وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة التأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها ورفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بدور العبادة والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود اى وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية خلال إجازة عيد الفطر

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مديريات الصحة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة، وإزالة كافة الاشغالات حول المنشآت الصحية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق مع إدارات المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية وعدم الزحام وتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وقيام مشروعات المواقف والنقل الداخلى بالمحافظات بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وصلاحيتها وانتظام العمل أولا بأول.

كما أكدت منال عوض ضرورة رفع مستوى النظافة بالميادين والحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز والمدن والقرى والرفع الفوري لكافة المخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية إليها، وأهمية التنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة المتابعة للمخابز خلال فترة العيد للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين بالتنسيق مع مديريات التموين وقيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة من المحافظة ومديرية التموين والجهات المعنية بالمرور الدورى على كافة الأسواق والشوادر والمعارض للتأكيد من توفير كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين والسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة .

كما شددت الدكتورة منال عوض على مجابهة أى حالات بناء مخالف والإزالة الفورية لأى تعدى وخاصة التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الموارد المائية والرى وشرطة المسطحات المائية / النهرية / البحرية للمرور على كافة المراسى والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الانشائية ومنع التحميل الزائد والتأكيد على تعيين أفراد إنقاذ على الشواطئ التي يتم استخدامها من المواطنين خلال إجازة العيد.

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