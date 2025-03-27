الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

الراتب يبدأ من 4 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في مجال حماية البيانات

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

 أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم على 4 فرص عمل  للشباب للعمل في المملكة العربية السعودية، بمركز حماية البيانات للتدريب،براتب شهري يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي. 

ودعا الوزير الشباب الراغب في العمل على هذه الفرص بإرسال السيرة الذاتية، والأوراق المطلوبة على  الإيميل التالي

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب بالخارج،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن التقديم على هذه الفرص  تبدأ من اليوم ولمدة 5 أيام، وأوضحت أن الفرص المتوفرة كالتالي: 2 مدربة حاسب آلي، ومدرب شبكات حاسب آلي، ومدربة تصميم فوتوشوب، والرواتب بداية من 4 آلاف ريال سعودي بالاضافة إلى حوافز الأداء، وتأمين طبي وتوفير سكن، وتذاكر طيران كل سنتين، كما قالت ان الشروط المطلوبة ان يكون السن من 30-48 سنة وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

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