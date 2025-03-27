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أخبار مصر

مجلس الوزراء ينفي توقف برنامج "مكافحة الآفات" لمحاصيل الليمون

برنامج مكافحة الآفات
برنامج "مكافحة الآفات"
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 نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول توقف تنفيذ برنامج مكافحة الآفات الزراعية، وعلاقة ذلك بأسعار الليمون بالأسواق خلال الفترة الحالية.

 

حقيقة توقف برنامج "مكافحة الآفات" لمحاصيل الليمون 

 وأظهر الفيديو، أن وزارة الزراعة مستمرة في تنفيذ برامج مكافحة الآفات الزراعية دون توقف، وأنها لم تتلقَّ أية شكاوى من المزارعين في هذا الشأن، مشيرًة إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة لموقف الآفات الزراعية لكافة المحاصيل البستانية والحقلية على مستوى الجمهورية.

كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة مستمرة أيضًا في تنظيم الندوات والدورات الإرشادية للمزارعين بشكل دوري حول طرق مكافحة الآفات لمحاصيل الفاكهة على مستوى الجمهورية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال الفيديو، أن وزارة الزراعة أكدت أن ارتفاع أسعار الليمون يعود إلى قلة المعروض لكونه في غير موسمه مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الليمون تدريجيًا بدءًا من الموسم الجديد، مناشدًا المواطنين بضرورة توخي الدقة عند تداول المعلومات مع التأكيد على ضرورة استقائها من المصادر الرسمية.

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مجلس الوزراء مكافحة الآفات الزراعية وزارة الزراعة

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