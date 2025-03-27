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محافظ قنا يشهد ختام البطولة الرمضانية بنادي الكنيسة البطرسية تحت شعار "كلنا واحد" (صور)

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فعاليات ختام البطولة الرمضانية التي أُقيمت تحت شعار "كلنا واحد" بملعب نادي الكنيسة البطرسية بمنطقة مصنع المكرونة بمدينة قنا.

حضر الفعاليات الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ونيافة الأنبا شاروبيم، مطران كنيسة قنا وتوابعها، والنائب مصطفى محمود، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، عضوا مجلس النواب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وقيادات الكنيسة البطرسية، وأعضاء اللجنة المنظمة والفرق المشاركة.

فعاليات ختام البطولة في قنا

ومن جانبه هنأ محافظ قنا الفرق الفائزة، معربًا عن سعادته بحضور فعاليات ختام البطولة،  مشيدًا بالمستوى التنظيمي المتميز لها، حيث أُقيمت داخل الكنيسة البطرسية بمشاركة 45 فريقًا ضمن الأنشطة الرياضية التي أُقيمت خلال شهر رمضان المبارك، والتي اتسمت بروح الأخوة والمحبة بين جميع المشاركين.

وأكد المحافظ في كلمته أن هذه البطولة تُجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، وتبرز الصورة الحقيقية للمجتمع المصري الذي يجمعه نسيج واحد من المحبة والسلام.

وأعرب عن شكره وتقديره للكنيسة البطرسية لدورها البارز في احتضان مثل هذه الفعاليات، ولجميع القائمين على التنظيم على جهودهم في إنجاح البطولة.

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