طوارئ بالمواني لتقديم أفضل الخدمات خلال فترة الإجازات

أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ أثناء إجازة عيد الفطر المبارك ووضع جدول انتظام للعمالة بما يتناسب وقوة العمل للتأكيد على سير العمل بأفضل شكل وتم التنسيق لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذى يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

إجراءات طوارئ بالمواني البحرية

وطالب اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري المواني والهيئات التابعة للنقل البحرى بسرعة التنسيق مع كافة الخطوط الملاحية ومالكي السفن للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد إسماعيل أهمية اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

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