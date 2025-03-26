النيابة تطلب التحري حول حريق محل تجاري في المطرية

أمرت نيابة المطرية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة محل تجارى نشب به حريق أسفل عقار بمنطقة المطرية، دون وقوع خسائر بشرية لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في محل تجاري أسفل عقار سكنى بمنطقة المطرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الحريق ونجحت القوات في محاصرة النيران قبل امتداها إلى العقارات المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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