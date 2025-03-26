الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحري حول حريق محل تجاري في المطرية

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

أمرت نيابة المطرية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة محل تجارى نشب به حريق أسفل عقار بمنطقة المطرية، دون وقوع خسائر بشرية لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في محل تجاري أسفل عقار سكنى بمنطقة المطرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الحريق ونجحت القوات في محاصرة النيران قبل امتداها إلى العقارات المجاورة. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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نيابة المطرية غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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