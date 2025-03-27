وزير الدفاع يشارك مقاتلي القوات الجوية تناول وجبة الإفطار

شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من مقاتلى القوات الجوية تناول وجبة الإفطار، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كلمة عن فضل هذا الشهر الكريم وأهميته فى تعزيز قيم الصبر والجلد فى نفوس المقاتلين وفضل ليلة القدر التى اختصها الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن الكريم فيها ليكون منهجًا لبناء المجتمع وإعماره.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلى القوات الجوية واعتزازه بالجهود المخلصة التى يبذلونها فى الدفاع عن الوطن فى ظل التحديات الراهنة .

القيادة العامة للقوات المسلحة

مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر للقوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية لتظل قادرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

كما أوصى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى والإرتقاء بالكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لحماية الوطن وصون مقدساته فى ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة، مشيدًا بالجهود المتواصلة التى يبذلها رجال القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الوطن تحت مختلف الظروف ومهما كلفهم ذلك من تضحيات.

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