الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

يسجل من العدم، مدافع بورنموث: محمد صلاح أصعب خصم لعبت أمامه

محمد صلاح
محمد صلاح

يعتبر ديان هويسين، لاعب نادي بورنموث الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أصعب لاعب واجهه في مسيرته الكروية.

إشادة خاصة بالنجم المصري محمد صلاح 

 كما أشاد هويسين بقدرة صلاح على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أنه يمتلك القدرة على التمركز في المكان المناسب في الوقت المناسب.

وقال ديان هويسين في تصريحات صحفية: محمد صلاح أصعب لاعب واجهته، لأنه قادر على صناعة الفرص لكنه أيضًا يتمركز دائمًا في المكان المناسب، سواء لصناعة هدف أو تسجيله.

وتابع: حتى ضدنا، سجل صلاح هدفين من العدم، حتى لو لم يكن في أفضل حالاته، ستجده يصنع الفارق دائمًا، إنه حاضر في كل وقت.

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