بدء أولى الحلقات النقاشية بين اتحاد الغرف السياحية ومصلحة الضرائب

عقدت حلقة نقاشية وندوة توعوية عن التيسيرات الضريبية المقدمة من مصلحة الضرائب للعاملين في القطاع السياحي، وشهدت الندوة حوارا مثمرا تم خلاله الإجابة على أسئلة مهمة ومتنوعة لممثلي القطاع السياحي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ومصلحة الضرائب المصرية.

التيسيرات الضريبية المقدمة من المصلحة للعاملين في القطاع السياحي

جاء ذلك بحضور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد شقرون ممثل وزارة المالية، وهالة الخطيب المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية وعدد من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية والعاملين بالقطاع السياحي. كما شارك في الندوة أون لاين عدد كبير من مسؤولي عدد من المشروعات السياحية المختلفة

وألقت مدير الإتحاد في بداية الندوة كلمة نيابة عن حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، رحب خلالها بالحضور، وأكد الشاعر في كلمته أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الأكثر التزاما بأداء الضرائب وأن الاتحاد كان وسيستمر من الأذرع المعاونة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في نشر الوعي الضريبي، حيث قام الاتحاد مؤخرا بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بإقامة سلسلة من الندوات التثقيفية للقطاع السياحي بشأن الفاتورة الالكترونية وغيرها من الأساليب المستحدثة في أنظمة الضرائب والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وأشاد الشاعر بما لمسه من رغبة صادقة لدى قيادات وزارة المالية لاستمرار التعاون مع القطاع من خلال التنسيق مع الاتحاد لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي المصري بما يعود بالفائدة على المواطنين بمختلف شرائحهم سواء كانوا من العاملين بالقطاع السياحي المصري أو من خارجه.

وأشار إلى استمرار التعاون والانعقاد الدوري للجان المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد للعمل على مناقشة وحل أي مشكلات تصادف القطاع السياحي عند تأدية التزاماته الضريبية وتسهيلها.

إزالة التحديات الضريبية

وقام رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية باستعراض القوانين الخاصة التيسيرات الضريبية المقدمة للتيسير على القطاع السياحي وغيره من الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن هذه التيسيرات جاءت ضمن حزمة قوانين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية ووزير المالية ووكيل وزارة المالية، لإزالة أي تحديات ضريبية تواجه مجتمع قطاع الأعمال والممولين في القطاع السياحي، حيث تمت مناقشة هذه التحديات في نوفمبر الماضي 2024 لحين صدور القوانين في فبراير 2025.

وقدم ممثل لجنة مصلحة الضرائب، خلال الندوة شرح تفصيلي ووافي لجميع أحكام قانون التيسيرات الضريبية، وقام بالرد على جميع استفسارات الحضور لتسيير معاملاتهم الضريبية.

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