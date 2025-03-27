الخميس 27 مارس 2025
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المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة جراحة القلب والصدر بـ"أحمد ماهر والجمهورية"

الفريق الطبي
الفريق الطبي
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 افتتحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي بالقاهرة، وذلك فى إطار السعي الدائم والمتواصل نحو تطوير الخدمات الطبية داخل وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتحقيقًا للتكامل والتعاون المستمر بينها، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أحدث طرق العلاج للمريض المصرى بالمجان، ولاستمرارية المشاركة الفعالة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

 

وصرح الدكتور  محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن جراحة القلب والصدر من التخصصات الحيوية، مشيرا الي توافر الأساتذة والاستشاريين المتخصصين داخل وحدات الهيئة هي ميزة تنفرد بها الهيئة دون عن باقى المؤسسات الصحية، مما يسمح  بسهولة نقل هذه الخبرات إلى الأجيال الجديدة بمختلف وحدات الهيئة، وتتيح لها تطبيق أحدث أساليب العلاج العالمية، وهو ما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة داخل وحدات الهيئة المنتشرة بجميع أرجاء الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية التعاون والتكامل المتبعة بين وحدات الهيئة، حيث تم الاستعانة بالكوادر الطبية المميزة الموجودة بمعهد القلب القومى لتدريب كوادر مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي لضمان تقديم خدمة طبية متميزة.

 

تدشين وحدة متكاملة لجراحة القلب والصدر داخل أحد وحدات الهيئة بالقاهرة

 وأضاف رئيس الهيئة بأنه للمرة الأولى يتم تدشين وحدة متكاملة لجراحة القلب والصدر داخل أحد وحدات الهيئة بالقاهرة خارج معهد القلب القومى، وذلك نتيجة زيادة أعداد المترددين على المعهد، مما دعانا إلى تجهيز وافتتاح هذه الوحدة داخل مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، لتقديم الخدمة بنفس مستوى الكفاءة لتخفيف الضغط على المعهد ولخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى، والمساهمة بطريقة فاعلة فى إنهاء قوائم الانتظار فى هذا التخصص.

 

صرح طبي متكامل يضم وحدات متخصصة فى كل التخصصات الطبية

 وأكد رئيس الهيئة أنه بافتتاح هذه الوحدة أصبحت مستشفى أحمد ماهر التعليمي صرح طبي متكامل يضم وحدات متخصصة فى كل التخصصات الطبية.

وأفاد مصطفى القاضى مدير مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي بأن الهيئة تحرص دائما على توفير أحدث الأجهزة والإمكانيات لتطوير الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى، حيث تم تجهيز الوحدة بأحدث الأجهزة اللازمة لتقديم الخدمة بصورة متكاملة ومميزة، كما تم تجهيز ٤ أسرة رعاية قلب لتكون ضمن الوحدة، كما تم تدريب الأطقم الطبية على أيدى أساتذة متخصصين بالتعاون الكامل والتنسيق مع معهد القلب القومى بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى عميد المعهد، والذي لم يدخر أي جهد فى تقديم كافة أشكال الدعم من تدريب وتأهيل للكوادر الطبية الموجودة بالقسم للتعامل مع الأجهزة المتطورة التى تم تزويد الوحدة بها، وجهودهم الحثيثة فى التجهيز والتدريب، والذى مكننا ولأول مرة من إجراء جراحات القلب المفتوح وتغيير الصمامات لمرضى المستشفى، دون الحاجة لتحويلهم لأماكن خارجية، مما رفع العبء المادى والنفسى عن المرضى وذويهم، ويساهم بشكل مباشر فى القضاء على قوائم الانتظار لهذه العمليات.

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وأكد القاضي أنه فور افتتاح الوحدة تم استقبال حالتين والتعامل معهم، والحالة الأولى تم تغيير الصمام الميترالى، والحالة الثانية تم إجراء جراحة قلب مفتوح وتغيير الشرايين التاجية، وتم خروج الحالتين للرعاية بحالة جيدة لإتمام مراحل التعافى.

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