بسبب فتاة، التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في اختطاف نجل إعلامي شهير بالشيخ زايد

أجرت نيابة الشيخ زايد تحقيقات موسعة في واقعة اختطاف نجل إعلامي شهير في مدينة الشيخ زايد، على يد فتاة وشقيقها وآخرين، والاعتداء عليه جسديًا وتصويره بالإكراه، في القضية المحررة برقم 1139 لسنة 2025 جنح أول الشيخ زايد.



تحقيقات موسعة في واقعة خطف نجل إعلامي شهير

وأفادت التحقيقات أن الاعتداء جاء بدافع الانتقام نتيجة خلافات بين الطرفين، حيث كشفت التحقيقات المجني عليه "يوسف.ا"، كان برفقة صديقه "مروان.و"، وعدد من أصدقائه، مرت المدعوة "خديجة.م"، وتعرضت لمضايقات من قبلهم على سبيل المزاح، مما أثار استيائها.



وكشفت التحقيقات أن الفتاة قامت بالاستعانة بشقيقها "آدم.م" الذي حضر برفقة آخرين، وتعدى هؤلاء على المجني عليه وصديقه بالسب والشتم والضرب، وأجبروهما على النزول من السيارة لمعاتبتهما على ما فعلوه بشقيقته.

كما هددوهما وأرهبوهما، وأخذوهما في سيارتهم إلى منزل شقيقته وعائلتها، حيث استمروا في معاتبتهما والتعدي عليهما وتصوير المجني عليه “يوسف” بالإكراه.

أقوال شاهد عيان حول الحادث

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان، ومن بينهم فرد أمن، الذي قال: أنا كنت واقف فرد أمن عند النادي وعلى طول بشوف يوسف بالعربية "الجيب رانجلر" هو وصاحبه وبيجوا كل يوم يقفوا بالليل عند النادي والنادي بيقفل الساعة 10 وهما بيجوا يقفوا دايما مع بنات هناك بالليل في الجراج وشويه يلفوا بالعربية وشوية يقفوا بالعربية وهما بيلفوا بالعربية بيجروا جامد في الكمبوند".

وأكمل فرد الأمن، "يوم الواقعة هما بردوا زي كل يوم بيجوا يقفوا شوية ويلفوا شوية، وعلى الساعة حوالي 12 بالليل وقفوا وكانوا عربيتين، عربية فيها يوسف وصاحبه مروان وجات عربية بنات وقفت جمبهم كان فيها حوالي 6 أو 7 بنات وهما واقفين بيضحكوا ويهزروا وبعدها بحوالي 10 دقايق لقيت عربية ملاكي واحدة بس جاية بسرعة ووقفت عندهم ونزل منها شخصين أنا أول مرة أشوفهم واحد راح على يوسف وفتح الباب عليه وقاله..انزل يلا يوسف رد عليه وقاله.. ليه يا فندم أنا عملت إيه؟.. رد عليه.. انزل دلوقتي وأنت تعرف".



وتابع فرد الأمن، “بعد كده نزلوه من باب العربية وشدوه من دراعه وهو بينزل ووقعوه على الأرض وبعدها ضربوه كذا ضربة في وشه بالبوكس، قال له..يلا معايا دلوقتي تعرف.. ورد عليه يوسف.. طب فين با فندم قال له..هتعرف دلوقتي.. وراح لوى دراعه ولف بيه الناحية الثانية للعربية عشان يركبه وبعد كده راح بسرعة على كرسي السواق للجيب رانجلر وشغل العربية واتحرك”.



واستكمل: "ومروان اللي كان جنب يوسف نزل عليه الشخص الثاني اللي كان راكب في العربية اللي جات ولونها أحمر وضربه بالكف على وشه، والمتهم خد العربية التي كانوا جايين بيها، والعربيتين اتحركوا ورا بعض على طول بسرعة".

قرارات النيابة بعد انتهاء التحقيقات

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت نيابة الشيخ زايد، إخلاء سبيل " خديجة.م"، و"محمد. س"، صديق شقيق الفتاة، من سرايا النيابة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في واقعة اختطاف نجل إعلامي شهير داخل أحد الكمبوندات بمدينة الشيخ زايد.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل "أدم. م"، شقيق الفتاة، من ديوان القسم، بشرط سداد ضمان مالي بقيمة ٥ آلاف جنيه.

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