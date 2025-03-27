مركز بصيرة يجري مسحًا ميدانيًا عن أسعار كحك العيد

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" مسحًا ميدانيًا في عدد من المحلات ذات المستوى المرتفع والمتوسط والعادي في القاهرة الكبرى لمعرفة متوسط أسعار الكحك في الأسواق.

وأظهرت النتائج أن أسعار الكحك السادة في الأسواق هذا العام تتراوح بين 160 و455 جنيها للكيلو جرام بمتوسط 311 جنيها مقابل 282 جنيها في عام 2024 بارتفاع في السعر قدره 10.2%.

ويصل متوسط الأسعار إلى 376 في المحلات ذات المستوى المرتفع، و345 جنيها في المحلات ذات المستوى المتوسط، مقابل 212 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.





وتراوحت أسعار الكحك بالملبن بين 180 و449 جنيها للكيلوجرام بمتوسط 308 جنيهات مقابل 280 جنيها في عام 2024 ارتفاع في السعر قدره 10%. ويصل متوسط الأسعار إلى حوالي 363 جنيها في المحلات ذات المستوى المرتفع، و345 جنيها في المحلات ذات المستوى المتوسط، بينما يصل متوسط أسعار الكحك بالملبن إلى 228 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي أو المخابز.





وجاءت أسعار الكحك بعين الجمل بين 220 و550 جنيه للكيلوغرام بمتوسط حوالي 400 جنيه مقابل 361 في عام 2024 بارتفاع في السعر قدره 10.8%. ويصل متوسط أسعار الكحك بعين الجمل إلى 464 جنيها للكيلوغرام في المحلات ذات المستوى المرتفع و422 جنيها للمحلات ذات المستوى المتوسط وحوالي 293 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

وجاءت النتائج لتظهر أن أسعار البتيفور السادة تتراوح بين 190 و585 جنيها بمتوسط 327 جنيها للكيلوجرام مقابل 290 جنيها في عام 2024 وبارتفاع في السعر قدره 12.7%.

ويصل متوسط الأسعار إلى حوالي 485 جنيها في المحلات ذات المستوى المرتفع، 351 جنيها في المحلات ذات المستوى المتوسط، بينما يصل متوسط أسعار البتيفور السادة إلى 218 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي أو المخابز.

وجاءت أسعار البتيفور المكسرات بين 300 و465 جنيها للكيلوجرام بمتوسط حوالي 366 جنيها. ويصل متوسط أسعار البتيفور المكسرات إلى 393 جنيها للكيلوجرام في المحلات ذات المستوى المرتفع و380 جنيها للمحلات ذات المستوى المتوسط وحوالي 300 جنيه في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

وتوضح النتائج أن أسعار الغريبة السادة تتراوح بين 200 جنيه و550 جنيها بمتوسط حوالي 345 جنيها للكيلوجرام مقابل 303 جنيهات في عام 2024 بارتفاع في السعر قدره 13.8%. وصل متوسط أسعار الغريبة السادة إلى 433 جنيه في المحلات ذات المستوى المرتفع، و365 جنيه للمحلات ذات المستوى المتوسطو240 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

بينما ارتفعت أسعار الغريبة بالفستق حيث تراوحت بين 220 و700 جنيه بمتوسط 444 جنيها للكيلوغرام مقابل 314 جنيها في عام 2024 بارتفاع في السعر قدره 41.4 %. وصل متوسط أسعاره إلى حوالي 548 جنيها للكيلوغرام في المحلات ذات المستوى المرتفع، و355 في المحلات ذات المستوى المتوسط، و220 في المحلات ذات المستوى المتوسط والعادي والمخابز.

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