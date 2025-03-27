تقديم الخدمات الطبية لـ 42 ألف مواطن خلال 47 قافلة بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية إلي 41 ألف و916 مواطن من أهالي المحافظة، وذلك من خلال 47 قافلة طبية مجانية استهدفت قرى ضمن مبادرة المشروعات الرئاسية «حياة كريمة» وغيرها من القري الأكثر إحتياجا للخدمات الطبية وذلك علي مدار ال6 أشهر الأخيرة



تنظيم قافلتين كل اسبوع كل قافلة لمدة يومين

وقال" دويدار "في تصريحات له أن تلك القوافل تأتى تنفيذًا لمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطن بالريف والمناطق الغير مخططة في الحضر وتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية للمواطن في أي مكان، لافتًا إلى أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحه، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وتنظيم الأسرة، والمسالك، والمخ والأعصاب»، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية منوهًا بأن جميع الخدمات المقدمة بالمجان.

تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية الي ما يقرب من 42 ألف مواطن خلال 47 قافلة طبية



من جانبها قالت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل، إنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية، لافتة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بجانب الخدمات الطبية العلاجية بكل قافلة، ونشر الوعي الصحي بين أهل تلك القرى، منوهة بأنه يتم مراعاة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى أثناء تقديم تلك الخدمات.

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