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اقتصاد

الإحصاء: 20.1% زيادة في كمية الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء عام 2023

اللحوم
اللحوم

أصــدر الجهـاز المــركزى للتعبئــة العامـــة والإحصـــاء اليـــوم   الاثنين  النشرة السـنوية لحركة  الإنتــــاج والتجـــارة الخارجيـــة والمتــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــة عــام 2023

 ومن أهم مؤشرات النشرة الأتى:
  1- بلغـــت نسبـــة الاكتفـاء الذاتى مـن القمــح 44.6 ٪ عـام 2023 ومتوسط نصيب الفرد 158.8 كجم مقــابل 140.0 كجم عام 2022    بزيادة بلغت نسـبـتها 13.4٪ 

2-  بلغــــت نسبـــة الاكتفـاء الـــذاتى مــن الأرز 95.0% عـام 2023  ومتوسط نصيب الفـرد 27.5 كجـم مقابل 26.9 كجـم عـام 2022   بزيادة بلغت نسـبـتها 2.2٪.

3- بلغــت نسبـة الاكتفـاء الذاتى من الخضـروات 105.4%عام 2023 ومتوسط نصيـب الفرد 83.7 كجـم مقـابـل 78.7 كجـم عام 2022 
   بزيادة بلغت نسـبـتها 6.4 ٪.  

4- بلــغت نسبـة الاكتفـاء الذاتــى مـن الفاكهة 106.8٪ عـام 2023  ومتـوسـط نصيب الفـرد 65.0 كـجم مقابل 65.3 كجم عــام 2022  بانخفاض بلغت نسـبـته 0.5٪.

5- بلغــت نسبـــة الاكتفـــاء الذاتــى مــن اللحــــوم الحمــراء 69.4%   عــام 2023 ومتوسـط نصـــيب الفــرد 7.9 كجم مقـابل 7.3 كجـم   عـام 2022 بزيادة بلغت نسـبـتها 8.2٪ ويرجع ذلك الى زيادة الإنتاج  المحلى من اللحوم الحمراء بنسبة 20.1%  

6-  بلغت نسبــــة الاكتفـاء الذاتى من لحوم الدواجن والطـيور 97.8 ٪  عام 2023 ومتوســط نصـيب الفرد 14.5 كجـم مقابل 13.7  كـجـم عـام 2022 بزيادة بلغـت نسـبـتها 5.8٪.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإنتاج التجارة الخارجية السلع الزراعية

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