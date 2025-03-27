الخميس 27 مارس 2025
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قناة السويس: الشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية تتولى إصلاح الفندق العائم "أوجيني"

جانب من أعمال اصلاح
جانب من أعمال اصلاح الفندق العائم أوجيني، فيتو

استقبلت التوسعات الجديدة للشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية بأسوان، إحدى شركات  هيئة قناة السويس الفندق العائم"أوجيني" لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة بعد رفعه على الجفاف.  

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مواصفات الفندق العائم أوجيني 

يبلغ طول الفندق العائم ٧٢ مترا، وعرضه ١٣مترا، بوزن ١٦٠٠ طن.  

أولى عملية من نوعها للشركة 

وتعد تلك العملية هي الأولى من نوعها للشركة التابعة لهيئة قناة السويس خلف السد العالي، ويأتي ذلك بعد تجهيز موقع الشركة الجديد المطل على بحيرة ناصر للقيام بأعمال العمرة الدورية للفنادق العائمة والمراكب السياحية العاملة في نطاق (أبو سمبل_ أسوان) والتي لا تتمكن من تخطي السد العالي. 

تجهيز الموقع لرفع الفندق العائم 

وتطلبت عملية تجهيز الموقع الجديد تهيئة وتمهيد الأرض الصخرية لتكون قادرة على استقبال ورفع الوحدات النهرية والعائمات حتى حمولة ٤٠٠٠ طن.  

بالإضافة إلى تثبيت قواعد الأوناش، وتوفير المعدات وأسلاك السحب والعائمات، علاوة على عمل الدراسات الفنية اللازمة لحسابات المنزلق وتأثير الإجهادات علىي بدن السفينة والتي كانت من نتيجتها نجاح رفع السفينة بالعائمات. 

جانب من أعمال اصلاح الفندق العائم أوجيني، فيتو
جانب من أعمال اصلاح الفندق العائم أوجيني، فيتو

وتشمل التعاقدات الجارية إجراء أعمال الصيانة والإصلاح للفندق العائم"أوجيني" على أن يليها رفع الفندق العائم" قصر إبريم"، كما تلقت الشركة العديد من الاستفسارات وطلبات الإصلاح والصيانة وذلك للاستفادة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الشركة في المجال البحري والنهري.

رئيس هيئة قناة السويس يؤكد على المشاركة الداعمة للدولة بمنظومة النقل النهري 

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس  هيئة قناة السويس حرص الهيئة على المشاركة الفعالة في دعم جهود الدولة نحو الارتقاء بمنظومة النقل النهري من خلال تعزيز متطلبات الصناعة عبر شركات وترسانات الهيئة المتواجدة في صعيد مصر منها شركة القناة للترسانة النيلية بأرمنت وفرعي الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية بأسوان. 

وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن توسعات الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية في أسوان وتواجدها خلف السد العالي تعد إضافة قوية نحو تلبية متطلبات العائمات النهرية في تلك المنطقة السياحية الهامة وخدمة الأهداف التنموية في توشكى وبحيرة ناصر، بالإضافة إلى القيام بأنشطة صيانة وإصلاح وبناء الفنادق والوحدات النهرية العائمة وبناء المعديات اللازمة لنقل الأفراد والبضائع.  

من جانبه، أشاد مصطفى الجندي مالك الفندق العائم "أوجيني" ونائب الرئيس الفخري لبرلمان عموم أفريقيا بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمل الشركة وفتح أسواق خارجية لها، معربا عن تطلعه للتنسيق المشترك بين هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها مع نواب برلمان عموم إفريقيا لتسويق وتقديم خدمات بناء وإصلاح الوحدات النهرية أو البحرية في العديد من دول القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح نائب الرئيس الفخري لبرلمان عموم إفريقيا أن التواجد ببحيرة ناصر تعد بوابة لدخول أفريقيا من مصر، وركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الطموحة للدولة المصرية بالانفتاح على القارة الإفريقية وتلبية تطلعات القارة نحو تنمية قطاع النقل النهري والمجالات المرتبطة به. 

جدير بالذكر أن الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية تعد من الشركات الرائدة في مجال بناء وصيانة الوحدات البحرية والنهرية المصنوعة من المواد الصلبة الفايبر جلاس والألومنيوم، وكذلك أعمال إصلاحات وتركيبات أجهزة ومعدات السفن، وغيرها، وتمتلك الشركة فروع متعددة في مختلف أنحاء الجمهورية في بورسعيد، والقاهرة، والعاشر من رمضان، وسيدي كرير، والحوامدية، ورأس غارب، وأسوان. 

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