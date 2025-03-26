الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يزف أخبارا سارة بشأن نمو الاقتصاد المصري

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

زفَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أخبارًا سارة حول أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة أن مؤشرات النمو تعكس مسارًا إيجابيًا، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.  

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط دعم النمو، وتعزيز الصناعات الوطنية، وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن معدلات البطالة تشهد انخفاضًا، والتضخم يسير نحو النسبة المستهدفة، مما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات الخارجية.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد المصري المؤتمر الصحفي الأسبوعي العاصمة الإدارية الجديدة

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