الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال عيد الفطر

مترو
مترو

اعتمدت شركات المترو  خطط التشغيل لخطوط  مترو الأنفاق خلال عيد الفطر المبارك، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة لركاب المترو خلال عيد الفطر المبارك، وتقرر استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان لحين انتهاء العيد. 

مواعيد المترو خلال العيد 

وتقرر استمرار العمل بنفس مواعيد الخطوط الثلاث خلال شهر رمضان طوال أيام عيد الفطر، على أن يتم العودة لمواعيد التشغيل القديمة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وسبق وأعلنت شركات المترو، تطبيق مواعيد تشغيل الجديدة بداية  من أول شهر رمضان ونشرت وزارة النقل تقريرًا مصحوبًا بإنفوجراف عن مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وجاءت كما يلي:

الخط الأول والثاني للمترو 
 

-  بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات (حلوان - المرج الجديدة) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحًا ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

-  بداية ساعات التشغيل الخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات (شبرا الخيمة - المنيب) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من المحطتين الساعة ١٢:٤٠ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة ١٢:٢٠ صباحًا.

- علمًا بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك.

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جمال عبد الناصر جمال عبد الناص شهر رمضان المبارك مواعيد المترو خلال العيد محطة جامعة القاهرة محطة المرج محطة المرج الجديدة

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