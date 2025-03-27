تشغيل القطارات المخصصة لعيد الفطر بدءًا من اليوم، تعرف على المواعيد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات المخصوصة بالإضافة إلى القطارات الحالية والإضافية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، بداية من اليوم.

وجاءت بيانها كالآتي:

أولًا: اليوم الخميس الموافق 27 / 3 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / نجع حمادى ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل نجع حمادى الساعة 00:35 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / أسيوط ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسيوط الساعة 03:35 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسوان / أسيوط ) حيث يقوم من أسوان الساعة 19:40 ويصل أسيوط الساعة 02:40 طبقًا للجدول المرفق.



ثانيًا: يوم الجمعة الموافق 28 / 3 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( نـجع حمادى / أسيوط ) حيث يقوم من نـجع حمادى الساعة 01:10 ويصل أسيوط الساعة 03:30 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( طنطا / القاهرة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 11:25 ويصل القاهرة الساعة 12:30 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( الإسكندرية / القاهرة ) حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 14:15 ويصل القاهرة الساعة 17:20 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( المنصورة / الزقازيق / بنها / القاهرة ) حيث يقوم من المنصورة الساعة 15:00 ويصل القاهرة الساعة 18:00 طبقًا للجدول المرفق.



ثالثًا: يوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا الساعة 09:55 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / بنها / الزقازيق / المنصورة ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:40 طبقًا للجدول المرفق.



رابعًا: يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة الساعة 10:05 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة الساعة 08:35 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

ويترتب على ما سبق اختصار قطار رقم 1942 مكيف ( القاهرة / أسوان ) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط.



وتقدمت هيئة سكك حديد مصر بالتهنئة للشعب المصري وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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