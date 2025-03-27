الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تشغيل القطارات المخصصة لعيد الفطر بدءًا من اليوم، تعرف على المواعيد

قطار، فيتو
قطار، فيتو
ads

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات المخصوصة بالإضافة إلى القطارات الحالية والإضافية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، بداية من اليوم.

 وجاءت بيانها كالآتي:

أولًا: اليوم الخميس الموافق 27 / 3 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( القاهرة / نجع حمادى ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل نجع حمادى الساعة 00:35 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( القاهرة / أسيوط  ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسيوط  الساعة 03:35  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( أسوان / أسيوط  ) حيث يقوم من أسوان الساعة 19:40 ويصل أسيوط  الساعة 02:40  طبقًا للجدول المرفق.


ثانيًا: يوم الجمعة الموافق 28 / 3 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( نـجع حمادى / أسيوط ) حيث يقوم من نـجع حمادى الساعة 01:10 ويصل أسيوط الساعة 03:30 طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( طنطا / القاهرة  ) حيث يقوم من طنطا الساعة 11:25 ويصل القاهرة  الساعة 12:30 طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( الإسكندرية / القاهرة  ) حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 14:15 ويصل القاهرة  الساعة 17:20  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( المنصورة / الزقازيق / بنها / القاهرة  ) حيث يقوم من المنصورة الساعة 15:00 ويصل القاهرة  الساعة 18:00  طبقًا للجدول المرفق.


ثالثًا: يوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / طنطا  ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا  الساعة 09:55  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة  / الاسكندرية  ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية  الساعة 12:40  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة  / بنها / الزقازيق / المنصورة  ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة  الساعة 11:40  طبقًا للجدول المرفق.


رابعًا: يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( أسيوط / القاهرة  ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة  الساعة 10:05  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( أسيوط  / القاهرة  ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة  الساعة 08:35  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( أسيوط  / القاهرة  ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة  الساعة 10:35 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.
ويترتب على ما سبق  اختصار قطار رقم 1942 مكيف ( القاهرة / أسوان ) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط.

 


 وتقدمت هيئة سكك حديد مصر بالتهنئة للشعب المصري وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر القومية لسكك حديد مصر لهيئة القومية لسكك حديد مصر عطلة عيد الفطر المبارك سكك حديد مصر

مواد متعلقة

السكك الحديدية تبدأ غدا تشغيل القطارات الإضافية المخصصة للعيد

تداول 17 ألف طن و1050 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تشغيل قطارات جديدة لعيد الفطر بهذه المواعيد

السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات مكيفة إضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك

مترو الأنفاق يعلن تقليل زمن التقاطر بين الرحلات بسبب مباراة مصر وسيراليون

استعدادا للعيد، تشغيل قطارات جديدة بدءا من اليوم وهذه مواعيدها

تداول 51 ألف طن بضائع و1038 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

وزير النقل والسفير الفرنسي يناقشان تفاصيل مشروع الستوم

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

3664 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 مارس 2025

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

تفاصيل جلسة تجديد عقد زيزو مع الزمالك

منوعات

المزيد

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

معظمها دول عربية، كوريا الجنوبية تطبق فحصا صحيا صارما للقادمين من 18 دولة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بالفرح والسرور

حدث في 27 رمضان، رحيل الزعيم أحمد عرابي عن 70 عامًا بعد صراع مع المرض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية