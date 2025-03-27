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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بالمطرية للمحاكمة

سرقة الشقق السكنية،
سرقة الشقق السكنية، فيتو

 أمرت نيابة المطرية بإحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية في منطقة المطرية، للمحاكمة الجنائية
 

سرقة الشقق السكنية في المطرية

 وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلين – لهما معلومات جنائية) بدائرة القسم، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بارشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية (عاملان – "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وتم ضبطهما.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية منطقة المطرية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المطرية

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