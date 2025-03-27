استعدادا لفصل الصيف، وزير الإسكان يتابع منظومة التشغيل والصيانة بمحطات مياه الشرب

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة مراجعة أعمال منظومة التشغيل والصيانة الدورية لمحطات وروافع مياه الشرب، والاطمئنان على حسن سير العمل بالمنظومة بداية من مآخذ المياه على المجاري المائية وحتى وصول المنتج النهائي للمواطنين، تزامنًا مع اقتراب فصل الصيف وما يصحبه من زيادة استهلاك في كميات المياه المنتجة للشرب، بجانب دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في هذا الإطار.



جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، سير العمل بعددٍ من محطات وروافع مياه الشرب بمدن سوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، من خلال نتائج جولات تفقدية لمسئولين، مؤكدًا أهمية مواصلة المتابعة الدؤوبة لسير العمل بمنظومة مياه الشرب لتلافي أي أعطال وتلبية احتياجات المواطنين من المياه.



وفي هذا الإطار، تفقد المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الجهاز، محطة مياه الشرب بالمدينة بطاقة إنتاجية ٣٥٠٠٠م٣/يوم، وتابع مراحل عمل المحطة، ومنظومة أخذ العينات بصورة دورية وضبط الكميات اللازمة من الشبة والكلور.

وتجول رئيس الجهاز بمبنى المرشحات واستمع إلى شرح من مدير المحطة حول كيفية إتمام عملية ترشيح المياه باستخدام الفلاتر، وتفقد مبنى الطلمبات والخزانات الأرضية ومبنى الكلور، وقام بتنفيذ تجربة إنذار تسريب غاز الكلور للوقوف على مدى جاهزية أجهزة الإنذار.

وشملت الجولة تفقد مبنى المولد وتم تجربة تشغيله للوقوف على مدى جاهزيته للعمل، موجهًا بتوفير المخزون اللازم من السولار لتشغيله فى الطوارئ، بجانب زيارة المعمل داخل المحطة، ومتابعة نتائج العينات وطريقة أخذها للتأكد من صلاحية المياه للشرب.



وفي هذا الإطار، أجرى المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية بصحبة المهندس جمال فهمى، نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق، والمهندس محمد محيي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات والروافع بالمدينة، وذلك للوقوف على حالة محطات وروافع المياه من الطلمبات والخطوط وخزانات المياه والتأكد من عدم وجود أى مشكلات تؤثر على جودة الخدمة المقدمة لساكنى المدينة، وكذا التأكد من كفاءة وجاهزية المولدات الكهربائية واستعدادها للعمل ودخول الخدمة فى أى طوارئ.

وأوضح المهندس جمال فهمى، أنه جارٍ الانتهاء من إحلال وتجديد خط الطرد قطر ١٠٠٠مم من رافع طلعت مصطفي بمحور محمد نجيب والمغذي للإسكان العائلي من ١: ٤ والمستثمرين الجنوبية وجاردينيا من 1: 3، والمنطقة الصناعية والدفاع الوطني.

وتفقد المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، محطة مياه الشرب رقم 4، حيث استمع إلى شرحٍ مفصل من المسئولين عن آليات التشغيل والصيانة، وأبرز التحديات التي تواجه المنظومة، كما وجه بسرعة حل أي مشكلات فنية قد تؤثر على كفاءة التشغيل، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة البنية التحتية بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

كما وجه المهندس محمد عبد العزيز، بضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الدورية، وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة لضمان كفاءة التشغيل وتقليل أي تأثيرات سلبية.

وتابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أحمد شوقي من قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الجهاز، في جولة تفقدية، محطة مياه الشرب (المرحلة الثانية) بقدرة 600 ألف م³/يوم، للاطلاع على سير العمل وضمان جاهزية المحطة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتوسعات العمرانية والصناعية بالمدينة.

وخلال الجولة، شدد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، على ضرورة تكثيف الجهود ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة، وتحسين الاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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