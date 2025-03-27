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حوادث

إحالة طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية للمحاكمة

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أمرت نيابة الشرابية بإحالة طرفي مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية لخلافات على أولوية المرور فى الشرابية، للمحاكمة الجنائية


وكان قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله عاملا - مقيما بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش بالوجه"؛ إثر ادعاء مشاجرة بمحل سكنه.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص "بينهم المصاب واثنان آخران مصابان برش خرطوش"، وطرف ثان 3 أشخاص وبحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، بسبب خلافات على أولوية المرور، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول باستخدام الأسلحة المضبوطة، نتج عن ذلك إصابتهم.


وألقى رجال المباحث، القبض على طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة الشرابية الشرابية قسم شرطة الشرابية مديرية أمن القاهرة

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