الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح الشرابية تجديد حبس طرفي مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية لخلافات على أولوية المرور فى الشرابية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله عاملا - مقيما بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش بالوجه"؛ إثر ادعاء مشاجرة بمحل سكنه.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص "بينهم المصاب واثنان آخران مصابان برش خرطوش"، وطرف ثان 3 أشخاص وبحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، بسبب خلافات على أولوية المرور، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول باستخدام الأسلحة المضبوطة، نتج عن ذلك إصابتهم.


وألقى رجال المباحث، القبض على طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح الشرابية قسم شرطة الشرابية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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