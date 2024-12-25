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حوادث

تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في مدينة بدر لـ 25 يناير

حبس متهمة
حبس متهمة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها فى مدينة بدر وقطعت جثته إلى أجزاء الي جلسة  25 يناير المقبل. 

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على بعض أجزاء من جثة سائق قتلته زوجته بمساعدة عشيقها بمدينة بدر. 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان في منزله في نفس اليوم التي ادعت زوجته فيه اختفائه. 

وأضافت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقياها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم. 

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محكمة جنايات القاهرة مدينة بدر مديرية أمن القاهرة

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