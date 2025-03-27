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صرف منحتي رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة اليوم

العمالة غير المنتظمة،فيتو
العمالة غير المنتظمة،فيتو

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس عن اعتماد صرف منحتي شهر رمضان، وعيد الفطر، لعام 2025 ميلادية 1446 هجرية، للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة عن طريق المقاولين والشركات وذلك بإجمالي 364 مليونًا و459 ألف جنيه، من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وأوضح أن عملية الصرف ستتم بعد ظهر اليوم من خلال مكاتب ومنافذ هيئة البريد ببطاقة الرقم القومي، للمسجلين فقط،لدى قاعدة بيانات الوزارة.

وأكد الوزير أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه بجانب الدعم المادي بالمنح الدورية، والتعويضات في حال الوفاة أو الإصابة،تتعاون الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الجهود للاستمرار في مد مظلة الحماية الصحية للعمالة غير المنتظمة باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية التي توليها الحكومة الاهتمام.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة محمد جبران وزير العمل

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