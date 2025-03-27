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حوادث

حيثيات المشدد 3 سنوات لربة منزل متهمة بالاتجار في الحشيش بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أودعت  محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة ربة منزل غيابيا بتهمة حيازة وإحراز كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات. 

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت من مجموع الأدلة التي طرحت عليها بما جرت به التحقيقات وما دارت بشأنها بجلسة المحاكمة والتي تتحصل في ورود معلومات سرية الي مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأكدتها تحرياته السرية والمراقبات الشخصية التى أجراها بمفاد قيام المتحرى عنها ا. ع بحيازة وإحراز كميات من جوهر المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش بغرض ترويجها على عملائها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

واضافت الحيثيات أن التحريات كشفت انه عقب استصدار اذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنها توجهت قوة أمنية إلى مسكنها وتبين عدم وجودها وبتفتيش المسكن عثر به على 10 قطع لماده بنية اللون ثبت معمليا كونها للحشيش المخدر ومبلغ مالي ألف جنيه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى كون المضبوطات عددها 10 قطع لمادة بنية اللون ثبت معمليا كونها للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 60 جرام 

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر تلقت معلومات تفيد بقيام ربة منزل بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الاجرامي.

وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وعقب استصدار اذن من النيابة انتقلت قوة امنية إلى حيث توجد المتهمة وبالدخول إلى مسكنها تبين عدم وجودها
وبتفتيش مسكن المتهمة عثر بداخله على كمية من مخدر الحشيش، تم التحفظ عليه وإرساله إلى المعمل الكيماوي للتحليل والفحص.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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محكمة جنايات القاهرة المواد المخدرة قسم شرطة مدينة نصر

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