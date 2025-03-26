الأربعاء 26 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل سيد الناس حلقة 26، كشف سر سلوى عثمان وخيانة أحمد زاهر لعمرو سعد وأشقائه

مسلسل سيد الناس،
مسلسل سيد الناس، فيتو

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 26 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي يخوض به السباق الرمضاني 2025.

 

مسلسل سيد الناس 

وشهدت الحلقة، بقيام عمرو سعد “الجارحي” الإثبات إلي أشقائه عفيفي ومجدي، أنه مظلوم وليس له دخل بسرقة الذهب، واكتشف أن حسنين خانه لصالح الجباس بعدما خطف الأخير زوجة حسنين وأبناءه لكي يكشف له مكان الدهب.

وتتوالى الأحداث، ويكتشف أشقاء الجارحي كل من مجدي وعفيفي أن الجباس “أحمد زاهر” خدعهم كلهم للوقيعة بينهما لكي يسرق الذهب. 

وتستمر الأحداث، ويقرر الجباس أن يساوم الجارحي بعدما اكتشف الأخير بأن الذهب في حوزته، وعرض الجباس على الجارحي إخباره بمكان فتحية مقابل أنه يتنازل له عن الذهب ويوافق الجارحي على حقه.

وشهدت الحلقة أيضًا عن كشف سر سلوى عثمان “سناء” بأنها والدة عمرو سعد “الجارحي” بعدما أخفت ذلك على الناس لسنوات طويلة، حيث إن “آسر” نجل عمروً سعد أبلغها بأنه يعلم أنها والدته  وسمع الحديث بينهما الشيخ ربيع حنا عمرو سعد وواجهها بالحقيقة ولكنها مصرة على الإنكار. 

مسلسل سيد الناس حلقة 25، شهدت الحلقة 25 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم بطولته عمرو سعد في رمضان 2025، أحداثًا مثيرة.

 

مسلسل سيد الناس حلقة 25

وشهدت الحلقة، حبس ميادة الجباس “ملك أحمد زاهر” على ذمة التحقيق في قضية قتل نجل عمرو سعد أدهم الجارحي وكثرت الشكوك حول قتلها له، بعد شهادتها الناقصة أمام النيابة، ويدخل “الجارحي” عليها ويهددها بقتلها إذا ثبتت الجريمة عليها.

وتتوالى الأحداث، وينجح الجباس “أحمد زاهر” في سرقة منجم الدهب، ويقوم بخداع أشقاء الجارحي أبو العباس “عمرو سعد”، كل من مجدي وعفيفي ويبلغهم بأن شقيقهم غدر بهما وسرق الدهب.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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