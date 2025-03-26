آلاف المصلين يتضرعون إلى الله في ليلة القدر بمسجد عمرو بن العاص (فيديو وصور)

شهد مسجد عمرو بن العاص في القاهرة في ليلة السابع والعشرين من رمضان لعام 2025، تجمعًا حاشدًا من المصلين الذين توافدوا من مختلف المناطق لأداء صلاتي العشاء والتراويح، آملين في إدراك فضل هذه الليلة المباركة التي يُعتقد أنها ليلة القدر.

صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص

حيث امتلأت أروقة المسجد وساحاته بالمصلين، مما دفع الكثيرين إلى الصلاة في الشوارع المحيطة بعد امتلاء المسجد عن آخره.​

أثناء صلاة التراويح، عَمَّ الخشوع والتضرع أجواء المسجد، حيث تضرع المصلون إلى الله بالدعاء والابتهال، راجين مغفرته ورحمته. وقد أُقيم دعاء القنوت بصوت الشيخ صلاح الجمل، الذي ألقى دعاءً مؤثرًا أبكى القلوب وأثار مشاعر الحاضرين. ​



تخللت هذه الليلة مشاهد إيمانية مهيبة، حيث سادت أجواء من الخشوع والبكاء بين المصلين، مع ترديدهم للأدعية وذكر الله، سائلين المولى عز وجل العفو والمغفرة. ​



يُذكر أن مسجد عمرو بن العاص، الذي يُعد من أقدم المساجد في مصر وإفريقيا، يشهد سنويًا في هذه الليلة المباركة توافد آلاف المصلين، لما تحمله من مكانة خاصة في قلوب المسلمين.​

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