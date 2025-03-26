الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

آلاف المصلين يتضرعون إلى الله في ليلة القدر بمسجد عمرو بن العاص (فيديو وصور)

دعاء ليلة القدر بمسجد
دعاء ليلة القدر بمسجد عمرو بن العاص، فيتو
ads

شهد مسجد عمرو بن العاص في القاهرة في ليلة السابع والعشرين من رمضان لعام 2025،  تجمعًا حاشدًا من المصلين الذين توافدوا من مختلف المناطق لأداء صلاتي العشاء والتراويح، آملين في إدراك فضل هذه الليلة المباركة التي يُعتقد أنها ليلة القدر.

 

 

صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص 

حيث  امتلأت أروقة المسجد وساحاته بالمصلين، مما دفع الكثيرين إلى الصلاة في الشوارع المحيطة بعد امتلاء المسجد عن آخره.​

أثناء صلاة التراويح، عَمَّ الخشوع والتضرع أجواء المسجد، حيث تضرع المصلون إلى الله بالدعاء والابتهال، راجين مغفرته ورحمته. وقد أُقيم دعاء القنوت بصوت الشيخ صلاح الجمل، الذي ألقى دعاءً مؤثرًا أبكى القلوب وأثار مشاعر الحاضرين. ​
 

تخللت هذه الليلة مشاهد إيمانية مهيبة، حيث سادت أجواء من الخشوع والبكاء بين المصلين، مع ترديدهم للأدعية وذكر الله، سائلين المولى عز وجل العفو والمغفرة. ​
 

يُذكر أن مسجد عمرو بن العاص، الذي يُعد من أقدم المساجد في مصر وإفريقيا، يشهد سنويًا في هذه الليلة المباركة توافد آلاف المصلين، لما تحمله من مكانة خاصة في قلوب المسلمين.​

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسجد عمرو بن العاص العشاء والتراويح صلاتي العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين ليلة السابع والعشرين من رمضان ليلة القدر عمرو بن العاص

مواد متعلقة

بصوت عبد الباسط، الطفل عمر يمتع أسماع المصلين بمسجد عمرو بن العاص (فيديو)

إنشاد ودروس، أجواء إيمانية في صلاتي العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص (فيديو)

دموع ودعوات المصلين في ليلة القدر، مشاهد إيمانية مهيبة من مسجد عمرو بن العاص (صور)

طامعين في ثواب ليلة القدر، روحانيات خاصة في صلاتي العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص (صور)

الأكثر قراءة

وديا، الأهلي يخسر من زد بثلاثية استعدادا للهلال السوداني بدوري الأبطال

موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة في مصر

تحسبا لكارثة قادمة، الاتحاد الأوروبي يطالب المواطنين بتخزين سلع ومياه تكفى لمدة ثلاثة أيام

وشم جديد باللغة العربية، وزير الدفاع الأمريكى يثير جدلا بكلمة كافر على ذراعه

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة أيام عيد الفطر المبارك

نجم الزمالك السابق يكشف تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو

حقيقة خلاف أشرف صبحي وحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

والد زيزو يستحق التحية، تغريدة مفاجئة من ميدو بشأن مستقبل نجم الزمالك

منوعات

المزيد

في ليلة القدر، 180 ألف يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

دراسة تحذر من خطر يعرقل أحلام البشر في الوصول للمريخ

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. البركة في الطعام

مفتي الجمهورية: لا صحة لبعض المعتقدات بشأن سماع أصوات أو رؤية أنوار ليلة القدر

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن معاذ، شيَّعه 70 ألف ملك

المزيد
الجريدة الرسمية