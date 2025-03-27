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معظمها دول عربية، كوريا الجنوبية تطبق فحصا صحيا صارما للقادمين من 18 دولة

كوريا الجنوبية تطبق
كوريا الجنوبية تطبق فحصا صحيا للقادمين من 18 دولة، فيتو

شددت كوريا الجنوبية، الأربعاء، القيود الصحية المفروضة على القادمين من 18 دولة، تضم 13 بلدًا في الشرق الأوسط.

 

فحص صحي صارم للقادمين من 18 دولة

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن "تلك الدول، التي تضم 13 بلدًا في الشرق الأوسط، ستتطلب فحصًا صارمًا للحجر الصحي في إطار الجهود المبذولة لمنع تدفق الأمراض المعدية إلى البلاد".

وأكدت أنه "في إطار الجهود المبذولة لمنع تدفق الأمراض المعدية، سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الأول من أبريل وسيستمر خلال الربع الثاني من هذا العام".

وتم تصنيف الـ13 دولة وهي لبنان والبحرين والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات واليمن وسلطنة عمان والأردن والعراق وإيران وإسرائيل وقطر والكويت، كمناطق تتطلب فحصًا صارمًا للحجر الصحي.

 

متلازمة الشرق الأوسط التنفسية

وأشارت السلطات الصحية الكورية إلى أن تلك الدول تم تصنيفها "عالية الخطورة للإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية".

وبناء على هذا الإجراء، يجب على الأفراد الذين زاروا أو أقاموا أو عبروا تلك المناطق، تقديم نموذج الإقرار الصحي عند دخول كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب أنه "يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني لنظام الإدخال المسبق لمعلومات الحجر الصحي (Q-CODE)".

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