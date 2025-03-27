بمشاركة حسن قداح، كيلسي يسقط أمام فوكس برلين في أبطال أوروبا لليد

فاز فريق فوكس برلين الألماني على كيلسي البولندي بنتيجة 33-27، في لقاء الذهاب ضمن منافسات الدور التأهيلي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لموسم 2024-2025.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري حسن قداح ضمن صفوف كيلسي البولندي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم الأربعاء 2 أبريل المقبل، حيث يسعى الفريق البولندي لتعويض الفارق والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وحقق فريق ماجديبورج الألماني فوزًا مهمًا على نظيره دينامو بوخارست الروماني بنتيجة 30-26، بمشاركة النجم المصري علي زين، في لقاء الذهاب ضمن منافسات الدور التأهيلي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم الأربعاء 2 أبريل المقبل، حيث يسعى الفريق الروماني لتعويض الفارق والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتُذاع مباريات البطولة عبر قناة أون سبورت، بعدما حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث التليفزيوني بداية من الدور التأهيلي لربع النهائي، مرورًا بمباريات ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحتى المباراة النهائية.

ويترقب عشاق كرة اليد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حجزت أربعة أندية مقاعدها رسميًا.

وتمكن سبورتنج لشبونة البرتغالي من حسم التأهل بفضل تألق حارس المرمى المصري محمد علي، الذي قدم مستويات رائعة مع فريقه.

كما تأهل فيزبريم المجري، الذي يضم النجم المصري يحيى الدرع، لكنه يغيب عن المباريات بسبب تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

وتتنافس 8 أندية على 4 بطاقات متبقية في الدور ربع النهائي، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة المصري يحيى خالد، نظيره بيك سيجد المجري.

فيما يصطدم دينامو بوخارست الروماني، الذي يقوده علي زين، بفريق ماجديبورج الألماني.

كما يخوض كيلسي البولندي، بقيادة المصري حسن قداح، مواجهة صعبة أمام فوكس برلين الألماني، بينما يلتقي نانت الفرنسي مع فيسلا بلوك البولندي في لقاء متكافئ.

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